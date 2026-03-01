Il Milan la risolve nel finale e con fatica: battuta 0-2 la Cremonese, l'Inter resta a +10

Sembrava l'ennesima occasione persa dal Milan contro una piccola e invece, nel finale, i rossoneri rispolverano il cortomuso. Battuta 0-2 in trasferta una Cremonese ordinata e gagliarda, che prosegue nel suo momento critico. Duello tra 3-5-2 quello messo in campo da Nicola e Allegri: il tecnico grigiorosso torna a puntare su Vardy dal 1', in un tandem offensivo con l'ex Inter Bonazzoli come partner. Sulla sponda rossonera, Fofana in mezzo al campo insieme a Modric e Rabiot mentre in avanti è confermata la coppia Leao-Pulisic.

Cremo solida, Milan grigio e poco lucido nel primo tempo

Con l'Inter volata a +13 e con la lotta Champions sempre più infiammata, le aspettative sono di un Milan a caccia della vittoria a tutti costi. La melodia rossonera è invece lenta, prevedibile e piuttosto noiosa, tanto che la Cremonese si chiude senza troppi affanni ed è anche minacciosa grazie a qualche ripartenza. In una prima frazione di gioco senza un numero eccessivo di palle gol, la più clamorosa ce l'ha Leao al 34': servito in area da Fofana, a tu per tu con Audero calcia incredibilmente sul fondo. Non è da meno quella capitata a Pulisic al 43': in questo caso, è il portiere avversario a superarsi deviando in angolo. I padroni di casa, soprattutto nel finale, pensano solo a tenere lo 0-0 e riescono a portarlo fino all'intervallo.

Vittoria rossonera confezionata nel finale

La seconda frazione di gioco sembra ricalcare un po' il copione del primo tempo, con il Milan che ci prova ma non punge e la Cremonese che si chiude e riparte. Lo 0-0 sembra ormai inevitabile, ma negli ultimi 4 minuti di gioco la squadra di Allegri trova i 2 gol che assicurano la vittoria: prima, su corner di Modric, De Winter spizza per Pavlovic che insacca; poi, su ripartenza avviata da Fullkrug e rifinita da Nkunku, Leao e segna a porta sguarnita. Milan dunque di nuovo a -10 dall'Inter, a una settimana dal derby.