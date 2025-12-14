Roma ancora in attesa: Ndicka ed El Aynaoui in bilico per il Como, oggi attese risposte

A poche ore dal fischio d’inizio di Roma-Como, Gian Piero Gasperini si ritrova ancora a fare i conti con un’incertezza pesante in vista della gara dell’Olimpico. Evan Ndicka e Neil El Aynaoui, entrambi regolarmente convocati dalle rispettive nazionali per la Coppa d’Africa, restano in bilico e la loro presenza non è ancora stata ufficialmente confermata.

Il difensore e il centrocampista sono stati chiamati rispettivamente dai commissari tecnici di Costa d’Avorio e Marocco per il torneo continentale, al via il 21 dicembre 2025 e in programma fino al 18 gennaio 2026. Per evitare tensioni con i club europei impegnati nell’alta stagione, la FIFA ha stabilito di posticipare al 15 dicembre il rilascio obbligatorio dei calciatori, inizialmente fissato per l’8. Una decisione che, però, ha aperto una zona grigia: il lunedì è giornata di Serie A e la Roma si è così ritrovata coinvolta in una situazione delicata, con la possibilità di ricorrere ad accordi in deroga e con la FIFA pronta a mediare eventuali controversie.

Nelle scorse settimane il club giallorosso ha lavorato sottotraccia per trovare un’intesa con le due federazioni africane, nel tentativo di avere Ndicka ed El Aynaoui a disposizione anche per la sfida contro il Como. Finora, però, non è mai arrivata una risposta definitiva. I due calciatori continuano ad allenarsi regolarmente in gruppo, ma senza certezze: per Ndicka filtra un cauto ottimismo, mentre appare più complicata la presenza di El Aynaoui, che avrebbe già un volo prenotato nel pomeriggio odierno.

La giornata di oggi sarà decisiva: sono attese risposte. Gasperini parlerà in conferenza stampa alle 13:30 e potrebbe finalmente sciogliere i nodi, anche se arrivare al match senza un quadro chiaro non è l’ideale per la preparazione. Sul fronte opposto, invece, Cesc Fabregas può sorridere: il tecnico del Como ha confermato che avrà a disposizione Diao, per il quale è stata ottenuta una deroga dal Senegal con partenza fissata al 16 dicembre.