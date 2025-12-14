Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Il peso della classifica, la spinta del Franchi: Fiorentina-Verona da cardiopalma

© foto di Federico De Luca 2025
Niccolò Righi
Oggi alle 07:15
Niccolò Righi

Non chiamatela finale, sia perché la Fiorentina - visti i recenti precedenti - non ha un gran rapporto con certi tipi di partite, sia perché mancano ancora cinque mesi, e non cinque settimane, alla fine del campionato. Certo è che la sfida in programma questo pomeriggio al Franchi si prospetta delicata come il cristallo. Fiorentina contro Hellas Verona è ultima contro penultima della Serie A. Da una parte i viola, ancora a secco di vittorie in questo campionato, dall’altra gli scaligeri, che hanno raccolto i primi tre punti appena sette giorni fa. Una partita dalla posta in palio altissima e che se possibilmente è stata ulteriormente amplificata dalla vittoria raccolta venerdì sera dal Lecce, che ha portato la quota salvezza ai 14 punti del Torino. 5 punti in più di quelli che ha la formazione allenata da Zanetti, addirittura 8 da quelli raccolti da Vanoli e soci.

Avanti con la difesa a tre
Nonostante le buone rispose date dalla squadra nell’ultima mezz’ora della sfida contro la Dinamo Kiev, quando Vanoli è passato a quattro dietro e ha impiegato a centrocampo Fortini sulla destra e Kouame adattato a sinistra, la Fiorentina dovrebbe ripartire dal suo ormai consueto 3-5-2. In difesa, davanti a De Gea, soltanto Pongracic sarà confermato tra coloro scesi in campo in Europa. Torneranno Pablo Marì e capitan Luca Ranieri. Sulle corsie esterne conservatissimo Dodo a destra, mentre quella sinistra, orfana ancora di Robin Gosens, sarà affidata a Parisi. Al doppio ballottaggio: in cabina di regia molto dipenderà dalle condizioni di Fagioli. Se l’ex Juventus dovesse aver recuperato dal problema che lo aveva tenuto fuori dai convocati della Conference, allora sarà lui a dettare la manovra della squadra, altrimenti avanti con Nicolussi Caviglia. L’altro ballottaggio vede Richardson - autore di una più che ottima partita giovedì sera - contendere il posto al favorito Sohm. Unica certezza rappresentata da Mandragora. L’altra certezza è sull’attacco, Gudmundsson e Kean si sono sbloccati in Conference e saranno loro due a formare il tandem offensivo.

Franchi sold out
Dopo i 4000 mila che hanno seguito la squadra al Mapei Stadium, domani il Franchi è pronto a rispondere nuovamente presente per far diventare l’impianto un catino infuocato pronto a trainare la squadra alla prima vittoria. Gli ultimi dati parlano di oltre 20mila biglietti già venduti, cifra che potrebbe sfiorare i 21mila con il passare delle ore. C’è bisogno di punti, ma prima ancora di risposte. Fiorentina-Verona non sarà una sentenza, ma può diventare un segnale: di carattere, di compattezza, di voglia di invertire la rotta.

Editoriale di Luca Calamai Immagine box laterale di Luca Calamai Date una Lazio vera al miracoloso Sarri. Il tocco di braccio di Simeone era da rigore. La Juve non vende ma la scelta dei proprietari sembra più un dovere che un piacere. Una domenica da grandi: rischia più il Napoli
