Come cambia l'Inter senza Lautaro: un punto e oltre un gol in meno a partita
Ci risiamo. L’Inter perde nuovamente Lautaro Martinez, decisivo al suo rientro in campo con la Roma, ma costretto a tornare ai box per almeno 15 giorni. L’orizzonte, per l’argentino, è la partita con il Torino in programma il 26 aprile, difficilmente dall’inizio: prima ci saranno le gare con il Como (due volte, tra campionato e Coppa Italia) e con il Cagliari.
Una bella tegola per Cristian Chivu, uscito dal periodo buio proprio grazie al capitano. Senza il quale la media punti dell’Inter cambia drasticamente: nelle 26 partite con Lautaro in campo, i nerazzurri hanno conquistato in media 2,5 punti. Crollano ad appena 1,6 a partita nelle occasioni in cui il capitano è mancato.
A soffrire è, ovviamente, anche la produzione offensiva dell’Inter: in questa Serie A, i nerazzurri hanno segnato in media 2,5 gol a partita con il proprio capitano in campo. Senza Lautaro, invece, le reti a gara scendono ad appena 1,2. Una bella differenza.