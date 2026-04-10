TMW Openda, i portieri, Zhegrova: chi non farà parte della nuova Juventus di Spalletti

Sta prendendo forma il futuro della Juventus, con Luciano Spalletti confermatissimo al timone. Un'unione, quella tra il club bianconero e il suo attuale allenatore, che è stata cementata dal rinnovo di contratto fino al 30 giugno del 2028 ufficializzato nelle scorse ore, con tanto di commento a margine dato dallo stesso tecnico ai canali ufficiali.

Una cosa che Spalletti non poteva rivelare, per forza di cose, è quali uomini faranno parte della prossima Juventus nella sua mente, e quali invece no. Se Yildiz ha un posto garantito nei sogni in prospettiva dei bianconeri, e la speranza è di arrivare a un accordo con Vlahovic, c'è più di un calciatore il cui destino con la Vecchia Signora appare in dubbio.

Un reparto della Juventus 2026/27 che promette di essere rivoluzionato è l'attacco. Al netto della situazione di Vlahovic in bilico, sembrano avere le valigie in mano due grandi delusioni di questa annata: il rendimento di Openda è stato fin troppo negativo, difficile anche per David che ci sia una seconda chance, anche alla luce dei costi a bilancio. Difficile pensare che nella Juventus della ripartenza possa aver spazio Milik, dopo anni ai box.

Non solo l'attacco, però, anche altre zone di campo di questa Juventus potrebbero essere oggetto di un profondo mutamento. A partire per esempio dalla porta, dove per motivi differenti appaiono in bilico sia Di Gregorio, che nelle scorse settimane aveva perso il posto da titolare per qualche errore di troppo, che Perin, il quale già a gennaio aveva espresso la voglia di tornare al Genoa. Viaggia inevitabilmente verso il mancato riscatto dal Bologna il laterale Holm, sulla fascia opposta della retroguardia non ha un futuro garantito neppure Cabal, così come Kostic, che è anche in scadenza di contratto. Qualche metro più avanti, sulle corsie dell'attacco, agisce quello Zhegrova che è stato un rumoroso flop sul piano fisico e delle aspettative non rispettate. Ultimo, ma non ultimo, un giovane talento come Adzic che potrebbe cercare rilancio altrove, in prestito.