La speranza di Sammarco, il dispiacere di Italiano: cosa ci lascia la rimonta del Verona a Bologna

Prima vittoria del 2026 per l'Hellas Verona, che a sorpresa ribalta il Bologna nella gara pomeridiana valida per il 28° turno di Serie A. Dopo essere andata sotto di un gol al 49' a causa del primo centro in Serie A di Rowe, arrivato su assist di Zortea, la squadra di Sammarco ha cambiato tutto in soli quattro minuti di ripresa: al 53’ Frese ha trovato il pareggio con una conclusione dal limite che ha sorpreso Skorupski, mentre al 57’ Bowie ha insaccato il più facile dei gol su passaggio di Orban ed erroraccio di Vitik. Nel finale, oltre alla reazione vana del Bologna, c'è stato anche il terzo gol gialloblù - poi annullato - di Sarr.

L'analisi di mister Sammarco

"È una gioia incredibile perché sentivo il peso del momento. È un booster di energia per lo staff e per l'ambiente. Abbiamo fatto un'ottima partita, soffrendo il giusto contro un bel Bologna che veniva da un grande periodo. Punto di partenza? Spero che quello che stiamo facendo porti risultati ma anche compattezza. Abbiamo meritato il successo. La squadra sta crescendo e dobbiamo prendere fiducia da queste prestazioni. Ora dobbiamo prendere il buono di questa partita e preparare già al massimo la prossima sfida perché non abbiamo fatto nulla".

L'analisi di mister Italiano

"Un passo indietro, volevamo dare continuità e rimpolpare la classifica. Dispiace perché avevamo fatto la cosa più difficile, cioè sbloccare una partita complicata, poi non siamo riusciti a tenerla stretta. Il primo gol era evitabile, e sul secondo andava speso un fallo per fermare quel contropiede. Credevamo in una gara diversa, pensiamo subito a giovedì".