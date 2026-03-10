Galatasaray, coreografia da brividi per Osimhen e la madre: l'ex Napoli scoppia in lacrime

"Siamo una famiglia e la famiglia è tutto". È stato questo lo striscione unico che ha accompagnato una coreografia speciale da parte dei tifosi del Galatasaray in onore della mamma di Victor Osimhen, scomparsa quando l'attaccante nigeriano aveva 6 anni.

Un gesto caloroso da parte dei sostenitori del Cimbom a pochi istanti dall'inizio del match contro il Liverpool (cominciato alle 18:45), valido l'andata degli ottavi di Champions League. Momento che ha toccato nel profondo l'ex Napoli, il quale (come da video testimonianza riportata di seguito) non ha saputo trattenere le lacrime al pensiero della mamma che non c'è più e all'atto affettuoso dei sostenitori nei suoi riguardi. Un compagno di squadra, visto il momento, gli si è avvicinato per rincuorarlo un istante.

Un abbraccio che Osimhen si è preso. Al termine dell'inno di Champions League, prima del calcio d'inizio, il bomber nigeriano di 27 anni ha voluto avvicinarsi agli ultras giallorossi sotto la Curva per ringraziarli di cuore del gesto simbolico a lui rivolto.

Victor Osimhen prima di diventare un calciatore viveva a Lagos, in Nigeria, e faceva lavoretti per aiutare la sua famiglia a racimolare denaro e sostentarsi. Vendeva acqua per strada e puliva le grondaie per una miseria, lavoro che ha ereditato dalla madre che è morta quando lui aveva sei anni. "Era l’unico modo per mangiare", ha raccontato in una intervista a France Football.