Como, Baturina finalmente decisivo. Il suo posto da titolare può dipendere dal mercato

Martin Baturina è finalmente sbocciato. Dopo sei mesi di apprendistato, il gol contro il Bologna può essere il suo acuto definitivo. Perché a Como tutti avrebbero pensato che spendere oltre 20 milioni di euro per un prodotto della Dinamo Zagabria significasse avere un progetto di campioncino in casa, ma poi c'è la realtà. E anche Nico Paz, che gioca nello stesso ruolo ed è ovviamente un piccolo inconveniente quando cerchi di essere titolare. Baturina nel corso dei mesi è stato seguito da diversi club, che hanno però ricevuto una sola risposta: "Non lo vendiamo". Probabilmente perché il Como pensa a non volere cedere, bensì a migliorare una squadra già discreta.

Certo, il mercato cambia le situazioni. Nelle ultime settimane Nico Paz è stato al centro delle chiacchiere, con il Real Madrid che potrebbe anticipare un suo arrivo. L'addio di Xabi Alonso può avere cambiato la situazione, ma l'argentino è destinato a salutare in estate, non dovesse farlo ora. Il ricambio c'è ed è in casa, soprattutto perché c'è stato un ambientamento lungo, fino alla perla contro i felsinei.

Baturina non è al centro del mercato. Cesc Fabregas ci punta e se dovesse salutare Paz potrebbe anche prendersi una larga fetta di Como. A meno che non arrivi Bernardo Silva: sarebbe un altro avversario difficile da digerire.