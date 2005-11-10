Como, Butez: "Con il Lens sarà speciale per me dopo Lille. Bollaert stadio caldissimo"

Per uno come Jean Butez non sarà una partita come le altre quella contro il Lens domani sera. Nato nel Nord e cresciuto nel settore giovanile dei rivali del Lille, il portiere del Como ha infatti raccontato: "Una partita speciale per me. Ho giocato molti derby con il Lille contro il Lens. È un po' speciale, però ma la mia storia è con il Como adesso. Vogliamo vincere questa partita e siamo pronti per questo", le parole rilasciate in conferenza stampa alla vigilia.

Butez ritroverà uno stadio, il Bollaert-Delelis, che conosce bene dopo il passato trascorso nel Lille: "Ovviamente è uno stadio caldissimo. Come giocatore mi piacciono tantissimo queste partite. Sono felice di essere qua e giocare queste gare. Voglio essere in campo per provare questa serata". Poi ha aggiunto: "È vero che sono nato non lontano da qui e ho fatto tutta la mia trafila nel Lille, quindi c'è questo legame forte per me che sono del Nord. Tuttavia, come dicevo poco fa, oggi sono un giocatore del Como, e questa rivalità, o in ogni caso questo legame con il Lille, non esiste domani sera. Direi che è una cosa da mettere soprattutto da parte per serate come questa", ha dichiarato in conferenza stampa alla vigilia.

Se Jean Butez conosce già il Bollaert-Delelis, tuttavia domani sarà la prima volta che ci giocherà in Champions League. E l'atmosfera è rimasta bene impressa: "Ho potuto vivere belle serate da spettatore, in particolare qui, ed è vero che c'è un'atmosfera molto intensa. Da giocatore hai un'unica voglia, ovvero vivere momenti del genere direttamente sul campo".

Questa sfida sarà anche l'occasione per incrociare Robin Risser. I due portieri condividono un legame recente perché Butez era stato convocato in nazionale francese dopo il forfait del portiere del Lens. I due, tuttavia, non si conoscono personalmente: "Non ho mai incontrato Risser, quindi non sarà un ritrovo, ma in ogni caso c'è questo legame con la nazionale francese. È qualcosa in più da lasciare fuori dal campo per una sera, perché se ci si focalizza su questo tipo di cose, credo che si finisca per dimenticare ciò che bisogna fare in qualità di portiere e di giocatore. Ne parleremo sicuramente dopo la partita".

Il portiere del Como poi ha speso parole di grande stima per Risser: "È un portiere che possiede enormemente qualità, che ha un bel fisico ed è un estremo difensore piuttosto moderno. Penso che sia una fortuna per il club del Lens avere un portiere come lui. Immagino un bel futuro per lui anche in nazionale francese".