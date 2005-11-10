Como, Butez: "Mano di Milla? Per me non è rigore. Bella rivalità con Sanchez"

Jean Butez, portiere del Como, intervenuto ai microfoni di DAZN ha parlato così dopo la vittoria contro il Venezia: "Abbiamo fatto una grande partita anche dal punto di vista difensivo, sulle preventive. Era importante vincere. Mano di Milla? Alla prima impressione per me non è rigore, non può fare niente".

Il tuo rapporto con Sanchez?

"E' una buona rivalità, il mister ha detto che faremo un po' di cambi in questa stagione per le tante partite. Posso avere un po' di riposo, è anche buono per me che mi permette di imparare. Andiamo avanti insieme per vincere ancora più partite".