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Fantacalcio, gli 11 consigliati per la 10ª giornata

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Luca Di Leonardo
Oggi alle 08:00Fantacalcio
autore Luca Di Leonardo
31.10.2026 08:00Fantacalcio
Fonti preferite
Gli 11 consigliati da schierare per la settima giornata al fantacalcio. Modulo 3-4-3
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

Questo pomeriggio l'anticipo della 10ª giornata alle 15:00 tra Bologna e Monza che aprirà la giornata al fantacalcio.

Modulo 3-4-3

Butez (Como-Venezia): 2 clean sheet in stagione, è il sesto portiere per imbattibilità in Serie A, Copritevi in panchina perchè non è certa la titolarità. Media voto 6.00, fantamedia 5.14

Balerdi (Udinese-Roma): una delle sorprese della Roma di Gasperini. 2 gol nella trasferta di Napoli, contro i friulani dovrebbe partire titolare. Media voto 6.75, fantamedia 7.67.

Ramon (Como-Venezia): una garanzia al fantacalcio, contro il Venezia è alla ricerca del terzo gol stagionale. Media voto 6.39, fantamedia 7.00.

Zappacosta (Atalanta-Parma): complice l'assenza per infortunio di Bellanova, sarà titolare contro il Parma. Inizio di stagione al di sotto delle aspettative con una media voto di 5.71, fantamedia 5.85.

McTominay (Juventus-Napoli): si è sbloccato nella sfida contro la Roma, bene nella sfida contro il Monza. A Torino può ritrovare il bonus. Media voto 6.17, fantamedia 7.17.

Calhanoglu (Milan-Inter): 3 gol in carriera contro il Milan (2 su rigore), in campionato cercherà di trovare la quarta rete in campionato. Media voto 6.50, fantamedia 7.71.

Isaksen (Lazio-Cagliari): ottimo inizio di stagione con 3 gol e 1 assist acquistando la fiducia di Gattuso. Media voto del 6.44, fantamedia 7.63.

Mbangula (Bologna-Monza): 3 gol al debutto in Serie A da titolare a San Siro, Palladino potrebbe confermarlo per la sfida contro il Monza. Schieratelo con copertura in panchina.

Pellegrino (Sassuolo-Fiorentina): non trova il gol da 5 giornate ma la difesa del Sassuolo è una delle peggiori del campionato. Media voto 5.56 e fantamedia 6.12.

Raimondo (Frosinone-Torino): capocannoniere della Serie A con 8 gol, se lo avete confermatelo tra i vostri titolari sfruttando il suo periodo magico. Media voto 6.61 e fantamedia 9.11.

Soulè (Udinese-Roma): Gasperini lo stimola ogni gara, deve trovare più continuità soprattutto dal punto di vista realizzativo. 3 gol e 1 assist con una media voto di 6.50 e una fantamedia di 7.50

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