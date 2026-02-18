Il preparatore dei portieri della Francia atteso a San Siro: occhi su Maignan e Butez

L’allenatore dei portieri della Francia, Franck Raviot, arriverà in Italia per osservare alcuni possibili candidati al Mondiale 2026. Questa sera sarà allo stadio di San Siro per seguire il match di Serie A tra Milan, secondo in classifica, e Como, settimo; l'obiettivo principale è monitorare Mike Maignan, numero uno del Milan, ma Raviot coglierà l’occasione anche per valutare Jean Butez, portiere del Como in grande ascesa.

Butez, mai convocato finora in nazionale, è sotto osservazione soprattutto perché le alternative a Maignan stanno attraversando un momento difficile: Lucas Chevalier non è più titolare al Paris Saint-Germain, così come Alphonse Areola al West Ham. Il programma di Raviot proseguirà poi in Ligue 1, dove sarà allo stadio Bollaert per Lens-Monaco. Qui avrà occhi puntati su Robin Risser, leader con nove clean sheet stagionali in Francia, a pari merito con Dominik Greif del Lione e Lucas Chevalier. Lo riporta l'Equipe.