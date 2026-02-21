Como, Butez: "Partita molto importante, vogliamo restare in alto e crescere ancora"
Jean Butez, portiere francese del Como, ha parlato così ai microfoni di DAZN a pochi minuti dalla sfida contro la Juventus: "Come contro il Milan anche quella di oggi è una partita molto importante, per restare in alto in classifica e crescere ancora di più".
