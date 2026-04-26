Como, Diao: "Champions? La cosa più importante è la vittoria di oggi"
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Nel post partita di Genoa-Como Assane Diao è intervenuto ai microfoni di DAZN per commentare la vittoria della sua squadra che alimenta le speranze Champions dei Lariani.
Ci siete ancora per la Champions
“Adesso la cosa più importante è quello che abbiamo fatto oggi. Dobbiamo vincerle tutte se vogliamo salire in classifica, ma come ha detto il mister che dobbiamo pensare di settimana in settimana, ma se continuiamo così a fine stagione vedremo dove stiamo”.
Quanto è importante per te ritrovare il gol
“Sono contento perché sono un ragazzo a cui piace segnare ed aiutare la squadra. È stata una stagione difficile, ma voglio vincere ed aiutare la squadra”.
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