Como, Diao: "Champions? La cosa più importante è la vittoria di oggi"

Nel post partita di Genoa-Como Assane Diao è intervenuto ai microfoni di DAZN per commentare la vittoria della sua squadra che alimenta le speranze Champions dei Lariani.

Ci siete ancora per la Champions

“Adesso la cosa più importante è quello che abbiamo fatto oggi. Dobbiamo vincerle tutte se vogliamo salire in classifica, ma come ha detto il mister che dobbiamo pensare di settimana in settimana, ma se continuiamo così a fine stagione vedremo dove stiamo”.



Quanto è importante per te ritrovare il gol

“Sono contento perché sono un ragazzo a cui piace segnare ed aiutare la squadra. È stata una stagione difficile, ma voglio vincere ed aiutare la squadra”.