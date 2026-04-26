Fiorentina e Sassuolo non si fanno male: lo 0-0 del Franchi avvicina i viola alla salvezza

Finisce a reti bianche il lunch match della 34ª giornata tra la Fiorentina e il Sassuolo. Un pareggio per 0-0 che non scontenta nessuno e che avvicina ancor di più i viola alla matematica salvezza, adesso distante 9 lunghezze quando mancano 4 giornate al termine. I neroverdi, invece, salgono a 46 punti e restano al 10º posto.

La Fiorentina fa la partita ma non sfonda

Nel primo tempo sono i padroni di casa a fare la partita anche se la prima occasione è di marca neroverde e arriva dopo circa 10 minuti: un passaggio sbagliato di Dodo innesca il contropiede di Laurienté, il francese serve a rimorchio Ulisses Garcia che lascia partire un tiro-cross respinto con le gambe da De Gea dopo che in precedenza era stato anche deviato. La Fiorentina risponde al 21’ con un colpo di tacco delizioso di Gudmundsson a deviare in porta il cross teso di Dodo, trovando però una super respinta di Turati. La chance più grossa è sempre di parte gigliata e arriva al 32’. Harrison scappa sulla destra e serve gli attaccanti viola con un cross basso e teso. La palla resta in area dopo essere stata soltanto sfiorata da Gudmundsson e Solomon la colpisce a botta sicura a pochi passi da Turati senza riuscire a centrare nemmeno la porta.

Cala il ritmo nella ripresa

Ancora pericolosissima la Fiorentina in avvio di secondo tempo dopo che Solomon lancia in contropiede Dodo che getta al vento una situazione di superiorità numerica pasticciando e servendo troppo in ritardo Gudmundsson, il cui tiro viene respinto da Turati. Una manciata di minuti più tardi lo stesso brasiliano prova a farsi perdonare con un bel tiro dal limite dell’area che trova la risposta del portiere avversario in tuffo. Al 59’ anche il Sassuolo va ad un passo dal vantaggio, con Pinamonti bravo ad eludere la marcatura di Balbo e a deviare in porta il cross al bacio di Laurienté. Il palo nega però la gioia al numero 90. L’ultima azione è per la Fiorentina e arriva all’82’: bella progressione centrale di Fagioli che calcia dal limite dell’area ma la palla finisce di poco alta sopra la traversa.

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