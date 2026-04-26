Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuolo
Altri canali mondialimondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Fiorentina e Sassuolo non si fanno male: lo 0-0 del Franchi avvicina i viola alla salvezza

Fiorentina e Sassuolo non si fanno male: lo 0-0 del Franchi avvicina i viola alla salvezzaTUTTO mercato WEB
© foto di Federico De Luca 2026
Niccolò Righi
Oggi alle 14:27Serie A
Niccolò Righi

Finisce a reti bianche il lunch match della 34ª giornata tra la Fiorentina e il Sassuolo. Un pareggio per 0-0 che non scontenta nessuno e che avvicina ancor di più i viola alla matematica salvezza, adesso distante 9 lunghezze quando mancano 4 giornate al termine. I neroverdi, invece, salgono a 46 punti e restano al 10º posto.

La Fiorentina fa la partita ma non sfonda
Nel primo tempo sono i padroni di casa a fare la partita anche se la prima occasione è di marca neroverde e arriva dopo circa 10 minuti: un passaggio sbagliato di Dodo innesca il contropiede di Laurienté, il francese serve a rimorchio Ulisses Garcia che lascia partire un tiro-cross respinto con le gambe da De Gea dopo che in precedenza era stato anche deviato. La Fiorentina risponde al 21’ con un colpo di tacco delizioso di Gudmundsson a deviare in porta il cross teso di Dodo, trovando però una super respinta di Turati. La chance più grossa è sempre di parte gigliata e arriva al 32’. Harrison scappa sulla destra e serve gli attaccanti viola con un cross basso e teso. La palla resta in area dopo essere stata soltanto sfiorata da Gudmundsson e Solomon la colpisce a botta sicura a pochi passi da Turati senza riuscire a centrare nemmeno la porta.

Cala il ritmo nella ripresa
Ancora pericolosissima la Fiorentina in avvio di secondo tempo dopo che Solomon lancia in contropiede Dodo che getta al vento una situazione di superiorità numerica pasticciando e servendo troppo in ritardo Gudmundsson, il cui tiro viene respinto da Turati. Una manciata di minuti più tardi lo stesso brasiliano prova a farsi perdonare con un bel tiro dal limite dell’area che trova la risposta del portiere avversario in tuffo. Al 59’ anche il Sassuolo va ad un passo dal vantaggio, con Pinamonti bravo ad eludere la marcatura di Balbo e a deviare in porta il cross al bacio di Laurienté. Il palo nega però la gioia al numero 90. L’ultima azione è per la Fiorentina e arriva all’82’: bella progressione centrale di Fagioli che calcia dal limite dell’area ma la palla finisce di poco alta sopra la traversa.

Rivivi il live di Fiorentina-Sassuolo 0-0

Articoli correlati
Mandragora arrabbiato per il cambio, Vanoli smorza: "Dinamiche belle, voleva darci... Mandragora arrabbiato per il cambio, Vanoli smorza: "Dinamiche belle, voleva darci una mano"
Fiorentina, Solomon: "Non so ancora se resterò, ma mi sono trovato bene qui a Firenze"... Fiorentina, Solomon: "Non so ancora se resterò, ma mi sono trovato bene qui a Firenze"
Fiorentina, Solomon: "Non so ancora se rimarrò ma ho apprezzato il tempo qui" Fiorentina, Solomon: "Non so ancora se rimarrò ma ho apprezzato il tempo qui"
Altre notizie Serie A
Miller può essere la nuova scommessa dell'Udinese, Runjaic: "Giocatore di talento,... Miller può essere la nuova scommessa dell'Udinese, Runjaic: "Giocatore di talento, dategli tempo"
Mandragora arrabbiato per il cambio, Vanoli smorza: "Dinamiche belle, voleva darci... Mandragora arrabbiato per il cambio, Vanoli smorza: "Dinamiche belle, voleva darci una mano"
Un gol e un palo a Marassi, per ora decide Douvikas: Como avanti al riposo 1-0 sul... Un gol e un palo a Marassi, per ora decide Douvikas: Como avanti al riposo 1-0 sul Genoa
Fiorentina, Solomon: "Non so ancora se resterò, ma mi sono trovato bene qui a Firenze"... Fiorentina, Solomon: "Non so ancora se resterò, ma mi sono trovato bene qui a Firenze"
Fiorentina, Solomon: "Non so ancora se rimarrò ma ho apprezzato il tempo qui" Fiorentina, Solomon: "Non so ancora se rimarrò ma ho apprezzato il tempo qui"
Grosso: "I miei rapporti con Paratici sono noti e le voci sulla Fiorentina mi rendono... Grosso: "I miei rapporti con Paratici sono noti e le voci sulla Fiorentina mi rendono orgoglioso"
Sassuolo, Walukiewicz: "Grato a Vanoli per avermi cambiato ruolo. Possiamo ambire... Live TMWSassuolo, Walukiewicz: "Grato a Vanoli per avermi cambiato ruolo. Possiamo ambire all'Europa"
Fiorentina, Kean unico infortunato assente oggi allo stadio: il club gigliato spiega... Fiorentina, Kean unico infortunato assente oggi allo stadio: il club gigliato spiega il perché
Editoriale di Luca Calamai Immagine box laterale di Luca Calamai Gasp e il sogno zona Champions. Friedkin non lo lasci padrone della Roma. Cittì azzurro: meglio Allegri di Conte. Bologna-Italiano, una storia finita. Tra Grosso e Vanoli potrebbe spuntare Sarri
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Probabili formazioni Serie A, le ultime sulla 34ª giornata di campionato
Immagine top news n.1 Serie A, la classifica aggiornata: Fiorentina vicina al traguardo, il Sassuolo resta decimo
Immagine top news n.2 Fiorentina e Sassuolo non si fanno male: lo 0-0 del Franchi avvicina i viola alla salvezza
Immagine top news n.3 I tifosi della Juve caricano la squadra in vista del Milan: "Vogliamo l'Europa, fuori i c***ioni"
Immagine top news n.4 AS dà l'annuncio: il Real Madrid esercita l'opzione per il riacquisto di Nico Paz
Immagine top news n.5 Rocchi e il saluto agli arbitri: "Avrei voluto farlo diversamente". Ciampi pronto a sostituirlo
Immagine top news n.6 Caso Rocchi, Inter incredula e allibita: contro Bologna e Milan persi due trofei
Immagine top news n.7 Terremoto arbitri: Rocchi e Gervasoni indagati per frode sportiva, entrambi si sono autosospesi
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano L'ultimo atto del ciclo? La Lazio è pronta per una vera rivoluzione Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Tre uomini e una panca: la Fiorentina sfoglia la margherita del futuro tecnico
Immagine news podcast n.2 Finisce sempre nel peggiore dei modi: Lukaku è tutt'altro che una bandiera
Immagine news podcast n.3 Ranieri-Roma, è addio: ora il lieto fine in Nazionale. Il pensiero di Gianluca Di Marzio
Immagine news podcast n.4 Il Chelsea è il più grande fallimento della storia dei progetti calcistici mondiali
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Spalletti-Allegri, ecco chi tornerà a vincere prima secondo gli opinionisti
Immagine news Serie C n.2 Lerda: "Tutta la pressione è sull'Arezzo. Se non sale in Serie B, avrà grandi rimpianti"
Immagine news Serie C n.3 Chi vincerà il Girone B? Pillon: "L'Arezzo ha il destino nelle proprie mani, ma serve attenzione"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Miller può essere la nuova scommessa dell'Udinese, Runjaic: "Giocatore di talento, dategli tempo"
Immagine news Serie A n.2 Mandragora arrabbiato per il cambio, Vanoli smorza: "Dinamiche belle, voleva darci una mano"
Immagine news Serie A n.3 Un gol e un palo a Marassi, per ora decide Douvikas: Como avanti al riposo 1-0 sul Genoa
Immagine news Serie A n.4 Fiorentina, Solomon: "Non so ancora se resterò, ma mi sono trovato bene qui a Firenze"
Immagine news Serie A n.5 Fiorentina, Solomon: "Non so ancora se rimarrò ma ho apprezzato il tempo qui"
Immagine news Serie A n.6 Grosso: "I miei rapporti con Paratici sono noti e le voci sulla Fiorentina mi rendono orgoglioso"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Empoli in crisi, c'è da salvare una stagione. E vincere, adesso, diventa l'unica cosa che conta
Immagine news Serie B n.2 Bari nel caos completo. Non trema solo Longo, ma tutto il club: il 1° maggio può esser retrocessione
Immagine news Serie B n.3 Entella, la carica di Cuppone: "Faremo di tutto per cercare di salvarci il prima possibile"
Immagine news Serie B n.4 Sampdoria, un punto verso l'obiettivo: contro il Sudtirol l'occasione per chiudere i conti
Immagine news Serie B n.5 Sampdoria, Cherubini: "Punto importante che ci avvicina al nostro obiettivo"
Immagine news Serie B n.6 Palermo, Palumbo: "Terzo gol in campionato? Sarebbe stato meglio vincere"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Triestina, Marino mastica amaro: "Senza quella enorme penalità oggi ci giocheremmo i playout"
Immagine news Serie C n.2 Inter U23 all'esordio in C: il bilancio di fine campionato raffrontato alle altre 'Squadre B'
Immagine news Serie C n.3 Serie C, risultati parziali ultima giornata: nel Girone B l'Arezzo sarebbe promosso. Inguaiata la Torres
Immagine news Serie C n.4 La sfida a distanza. Parte il conto alla rovescia: chi tra Arezzo e Ascoli conquisterà la B?
Immagine news Serie C n.5 Il Renate sorprende, ma non dovrebbe. È terzo posto finale, ma per la terza volta nella storia
Immagine news Serie C n.6 Lecco ko contro la Pergolettese, Valente: "Dispiace per la nostra tifoseria e la nostra città"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Quote risultato esatto Torino-Inter
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Milan-Juventus, big match con vista Champions
Immagine news Pronostici n.3 Quote risultato esatto Bologna-Roma
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Serie A femminile, si chiude la 19ª giornata: alle 18.00 Fiorentina-Ternana
Immagine news Calcio femminile n.2 Roma, Rossettini dopo la vittoria con la Juve: "Con loro un conto aperto da inizio stagione"
Immagine news Calcio femminile n.3 L'Inter vince in rimonta, 2-1 in casa del Genoa. La Roma è distante 6 punti
Immagine news Calcio femminile n.4 Genoa-Inter, le formazioni ufficiali: Piovani con Magull e Wullaert in attacco
Immagine news Calcio femminile n.5 Serie A femminile, colpo della Roma contro la Juventus: pareggio 0-0 fra Milan e Napoli
Immagine news Calcio femminile n.6 Sassuolo, Carnevali: "La Lega femminile funziona se la Serie A obbliga tutti i club"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.166 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Dal Bari alla Fiorentina di Bati-gol, fino ai Rangers: la storia di Lorenzo Amoruso Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Perché si continua a parlare del possibile ripescaggio dell’Italia al Mondiale?