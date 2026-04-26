Arezzo, Manzo esulta: "Serie B dedicata alla città. Ora programmare il futuro con Bucchi"

È un Guglielmo Manzo visibilmente emozionato quello intervenuto ai microfoni di Raisport dopo la storica promozione dell’Arezzo in Serie B. Un traguardo atteso e costruito con fatica, che il presidente ha voluto condividere con tutta la città.

“È una vittoria dedicata al popolo aretino, i ragazzi me lo avevano promesso”, ha dichiarato. Manzo ha poi reso omaggio anche alle rivali: “Complimenti ad Ascoli e Ravenna, ci hanno tenuto sulla graticola fino alla fine. Abbiamo lottato tanto e oggi raccogliamo i frutti”.

Un pensiero speciale è andato alla famiglia: “Senza di loro sarebbe stato impossibile. Dedico questo successo a mia moglie Grazia e alle mie figlie Francesca e Jessica, che mi sono state vicine in questi sei anni di sacrifici”.

Guardando al futuro, il presidente predica calma ma anche ambizione: “Adesso ci godiamo la festa, poi ci siederemo per programmare. La Serie B è un punto di partenza, non di arrivo”.

Capitolo allenatore: fiducia totale in Cristian Bucchi. “Ha un contratto regolare e non ci saranno problemi. Abbiamo una base solida e sono convinto che potremo fare bene anche in cadetteria”.