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Serie C, i risultati al 45': Catania in svantaggio, Foggia nei guai

Serie C, i risultati al 45': Catania in svantaggio, Foggia nei guaiTUTTO mercato WEB
© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com
Oggi alle 19:01Serie C
Alessandra Stefanelli

Si sono conclusi i primi tempi delle gare del Girone C di Serie C. Con questi risultati, Foggia e Siracusa continuano a contendersi fino all'ultimo la Serie D oppure la speranza playout. In vetta sono protagoniste Catania, Salernitana e Cosenza, separate da appena tre punti.

I rossazzurri guidano con 69 punti, mentre campani e calabresi inseguono a quota 66. Un margine che permette al Catania di avere il destino nelle proprie mani: basterà infatti un pareggio contro l’Atalanta Under 23 per assicurarsi matematicamente la seconda posizione. Al momento la Dea conduce per 1-0.

Ma cosa accadrebbe in caso di arrivo a pari punti? In Serie C, il regolamento è chiaro: contano gli scontri diretti e non la differenza reti. Nel confronto tra Catania e Salernitana, sarebbero gli etnei a spuntarla. Decisivo il bilancio favorevole negli scontri diretti: vittoria per 2-0 al Massimino e pareggio per 0-0 all’Arechi. Diverso invece lo scenario in caso di parità tra Catania e Cosenza. In questo caso sarebbero i calabresi a chiudere davanti, grazie al successo per 4-1 ottenuto all’andata, che rende ininfluente la sconfitta per 2-0 subita al ritorno.

Di seguito tutti i parziali e i marcatori:

Girone C
Atalanta U23-Catania 1-0
42' Ghislandi

AZ Picerno-Sorrento 0-0

Benevento-Audace Cerignola 1-1
26' Mignani (B), 35' Gambale (A)

Casertana-Giugliano 1-1
39' Zammarini (G), 45'+1 Butic (C)

Cavese-Cosenza 0-1
2' Báez

Crotone-Latina 2-1
9' Bruno (C), 39' Russo (C), 44' Di Giovannantonio (L)

Foggia-Salernitana 1-2
6' De Boer (S), 37' Ferrari (S), 45'+3 aut. De Boer (F)

Potenza-Monopoli 2-1
3' Fall (M), 12' Erradi (P), 42' Maisto (P)

Team Altamura-Casarano 0-2
12' Grandolfo, 23' Versienti

Trapani-Siracusa 0-1
34' Di Paolo

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