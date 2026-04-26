McTominay si sta guadagnando rinnovo e adeguamento: il piano del Napoli per accontentarlo
In uno dei momenti più delicati della stagione, il Napoli si aggrappa ancora a Scott McTominay. Anche contro la Cremonese il centrocampista scozzese ha ribadito il suo peso specifico nello scacchiere di Conte, tra inserimenti continui, fisicità e una presenza costante negli ultimi metri che lo rende una risorsa imprescindibile.
Secondo quanto evidenziato da Il Mattino, la volontà del club è chiara: il rinnovo è un obiettivo concreto della società, pur senza l’urgenza di chiudere nell’immediato. L’attuale accordo lega McTominay al Napoli fino al 2028, ma sul tavolo c’è già l’idea di un prolungamento ulteriore, con adeguamento dell’ingaggio, oggi inferiore rispetto ad altri top della rosa.
Il piano del direttore sportivo Manna è quello di blindare il giocatore fino al 2029, premiandone rendimento e crescente leadership. Anche l’errore dal dischetto nell’ultima uscita non scalfisce il giudizio complessivo, che resta ampiamente positivo. In vista dell’estate, il Napoli è pronto a resistere agli assalti: McTominay è considerato un pilastro su cui costruire il futuro.