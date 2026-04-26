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Risultati Serie C. È terminato il Girone C: Foggia e Siracusa in Serie D. Atalanta U23 ai playoff

Risultati Serie C. È terminato il Girone C: Foggia e Siracusa in Serie D. Atalanta U23 ai playoffTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Claudia Marrone
Oggi alle 20:08Serie C
Claudia Marrone

Dopo aver archiviato, nella serata di ieri, il Girone A, è tornata quest'oggi in campo la Serie C, per la 38ª e ultima giornata, che ha visto, nel pomeriggio, la promozione dell'Arezzo in Serie B, con gli amaranto che hanno quindi raggiunto Vicenza e Benevento in categoria cadetta. Alle ore 18.00, però. gli ultimi verdetti, arrivati dal Girone C: Foggia e Siracusa raggiungono il Trapani in Serie D, e neppure in questo girone, come quello del nord Italia, si disputeranno i playout.

La squadre che invece centra i playoff, complice la vittoria della Coppa Italia del Potenza, che "regalava" al girone un posto in più negli spareggi, è l'Atalanta U23, premiata dalla differenza reti.

Di seguito il punto della situazione:

38ª GIORNATA – 25-26 APRILE 2026
GIRONE C
Atalanta U23-Catania 1-1
43' Ghislandi (A), 90'+2 Caturano (C)
Picerno-Sorrento 0-0
Benevento-Audace Cerignola 2-2
26' Mignani (B), 35' e 78' Gambale (A), 52' Lamesta (B)
Casertana-Giugliano 1-1
39' Zammarini (G), 45'+1 Butic (C)
Cavese-Cosenza 1-1
2' Baez (CO), 85' Gudjohnsen (CA)
Crotone-Latina 2-5
9' Bruno (C), 39' Russo (C), 44' Di Giovannantonio (L), 67' Fasan (L), 83' [rig.] e [rig.] Parigi (L), , 90'+11 Calabrese (L)
Foggia-Salernitana 1-3
6' De Boer (S), 37' Ferrari (S), 45'+3 [aut.] De Boer (S), 71' Quirini
Potenza-Monopoli 2-2
3' Fall (M), 12' Erradi (P), 42' Maisto (P), 47' [aut.] Rocchetti (P)
Team Altamura-Casarano 0-4
12' Grandolfo, 23' Versienti, 57' Lulic, 75' [rig.] Chiricò
Trapani-Siracusa 2-2
34' Di Paolo (S), 60' Stauciuc (T), 76' Napolitano (T), 80' Sbaffo (S)

CLASSIFICA SERIE C, GIRONE C - Benevento 82, Catania 70, Salernitana 69, Cosenza 67, Casertana 66, Crotone 61, Monopoli 56, Casarano 56, Audace Cerignola 54, Potenza 49, Atalanta U23 45, Team Altamura 45, Latina 42, Cavese 42, Picerno 40, Sorrento 39, Giugliano 37, Foggia 27, Siracusa 26, Trapani 24

N.B. - Benevento promosso in Serie B; Trapani, Foggia e Siracusa retrocesse in Serie D
Trapani penalizzato di 25 punti dalla Giustizia Sportiva; Siracusa penalizzato di 11 punti dalla Giustizia Sportiva

GIRONE A
Alcione Milano-Albinoleffe 2-1
20' Ciappellano (AM), 55' Bright (AM), 67' Astrologo (AL)
Arzignano Valchiampo-Pro Vercelli 3-0
51' Nanni, 58' Mattioli, 73' Moretti
Cittadella-Giana Erminio 0-2
49' Ferri, 66' Galeandro
Dolomiti Bellunesi-Trento 0-0
Inter U23-Union Brescia 0-1
78' Crespi
Lumezzane-Virtus Verona 4-1
22' Anatriello (L), 29' Caccavo (L), 44' Ghiliani (L), 45+2' Mancini (L), 89' [aut.] Paghera (L)
Ospitaletto-Novara 0-2
6' [aut.] Casali (O), 30' Lanini (N)
Pergolettese-Lecco 3-0
11' Corti, 45+1' Ferrandino, 65' Roversi
Renate-Pro Patria 2-1
31' Tunjov (P), 32' Vesentini (R), 87' Delcarro (R)
Triestina-Vicenza 1-6
17', 35' e 52' Morra (V), 32' Costa (V), 49' e 58' Reda (V), 73' Voca (T)

CLASSIFICA SERIE C, GIRONE A - Vicenza 89, Brescia 69, Renate 64, Lecco 64, Trento 63, Cittadella 59, Lumezzane 56, Alcione Milano 55, Arzignano Valchiampo 53, Giana Ermnio 52, AlbinoLeffe 50, Inter U23 48, Novara 47, Pro Vercelli 46, Ospitaletto 45, Pergolettese 41, Dolomiti Bellunesi 40, Virtus Verona 25, Pro Patria 23, Triestina 12

N.B. - Vicenza promosso in Serie B; Triestina, Pro Patria e Virtus Verona retrocesse in Serie D
(CLICCA QUI per il recap completo)

GIRONE B
Arezzo-Torres 3-1
40' Tavernelli (A), 48' Di Stefano (T), 55' Arena (A), 90'+5 Pattarello (A)
Campobasso-Ascoli 1-0
64' Gala
Forlì-Perugia 1-1
48' Macrì (F), 62' Bacchin (P)
Gubbio-Pineto 2-0
24' Carraro, 77' Mastropietro
Guidonia Montecelio-Carpi 1-3
28' Figoli (C), 32' e 60' Spavone (G), 45'+2 Zagnoni (C), 48' Gaddini (C)
Juventus Next Gen-Bra 2-2
8' Gunduz (J), 25' Oboavwoduo (J), 28' Rabuffi (B), 87' [aut.] Pagnucco (J)
Pontedera-Livorno 0-2
19' Peralta, 71' Falasco
Ternana-Pianese 1-3
8' Kerrigan (T), 58' e 78' Ongaro (P), 90'+3 Sodero (P)
Vis Pesaro-Sambenedettese 2-2
20' Zini (S), 53' e 90'+6 Paganini (V), 90'+8 e 90'+9 Lonardo (S)
Riposa: Ravenna

CLASSIFICA SERIE C, GIRONE B - Arezzo 80, Ascoli 77, Ravenna 73, Campobasso 59, Juventus Next Gen 53, Pianese 50, Pineto 50, Gubbio 48, Ternana 48, Vis Pesaro 46, Livorno 43, Forlì 40, Carpi 40, Guidonia Montecelio 38, Perugia 38, Sambenedettese 37, Torres 36, Bra 32, Pontedera 20

N.B. - Arezzo promosso in Serie B; Pontedera retrocesso in Serie D
Campobasso penalizzato di 2 punti dalla Giustizia Sportiva; Ternana penalizzata di 5 punti dalla Giustizia Sportiva
(CLICCA QUI per il recap completo)

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