Ascoli, Tomei: "Siamo amareggiati, ma complimenti ai ragazzi per il percorso fatto"

Il tecnico dell'Ascoli Francesco Tomei ha commentato in conferenza stampa il ko subito oggi contro il Campobasso, rendendo merito alla squadra per il percorso fatto al di là del risultato odierno:

“Siamo amareggiati, ma voglio rivolgere i complimenti ai ragazzi per il percorso e il lavoro enorme fatto. A fine partita ho detto loro che dovevano avere la testa alta perché hanno dato il 110% per tanto tempo. Se non avessimo trovato un portiere in giornata di grazia, avremo potuto vincere la partita. Oggi abbiamo alzato volutamente gli uomini perché avevamo un solo risultato e un po’ l’abbiamo pagato.

La nostra gente riconosce sempre l’impegno dei ragazzi e per questo sono orgoglioso sia della squadra che del nostro popolo. Tutti siamo amareggiati, ma siamo orgogliosi. Oggi avevamo da giocarci il jolly che si siamo guadagnati, meritavamo questa chance ma le cose non posso andare sempre come si vuole. Complimenti all’Arezzo, avversario forte, ha saputo tener botta, ma complimenti anche ai nostri ragazzi, non c’è rammarico su nulla, abbiamo dato il massimo, più di questo non potevamo fare. Adesso un po’ di riposo e il piacere sarà giocare di nuovo davanti alla nostra gente, il calcio dà sempre una seconda possibilità e noi l’avremo coi play off", ha concluso.