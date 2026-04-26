La Juventus Next Gen chiude al quinto posto: è il miglior piazzamento della sua storia

La Juventus Next Gen scrive una nuova pagina della propria giovane storia: il quinto posto in campionato rappresenta infatti il miglior piazzamento di sempre per il progetto bianconero, confermando una crescita continua stagione dopo stagione.

Fondata nel 2018 come Juventus U23, la squadra ha avuto un percorso progressivo all’interno della Serie C. Nella prima stagione (2018-2019) arrivò un 12° posto, seguito dal 10° nel 2019-2020, annata storica in cui conquistò la Coppa Italia Serie C, primo trofeo del progetto.

Negli anni successivi la crescita è proseguita: ancora 10° posto nel 2020-2021, poi l’8° nel 2021-2022, con partecipazioni costanti ai playoff. Nel 2022 arriva anche il cambio di denominazione in Juventus Next Gen, a sottolineare l’identità sempre più definita del progetto.

Dopo una stagione complicata nel 2022-2023 (13° posto ma finale di Coppa Italia Serie C), la squadra ha ripreso slancio: 7° posto nel 2023-2024, 9° nel 2024-2025 e ora il salto di qualità definitivo con il quinto posto nel 2025-2026.

Un risultato che certifica la maturazione di un modello pensato per valorizzare i giovani talenti e accompagnarli verso il calcio dei grandi. La Juventus Next Gen non è più solo un laboratorio, ma una realtà competitiva, capace di ottenere risultati concreti senza perdere la propria missione formativa. Il miglior piazzamento di sempre è quindi molto più di un dato statistico: è la conferma che il progetto bianconero sta funzionando e può ambire a traguardi ancora più importanti nel prossimo futuro.