Como, Douvikas cerca il poker in Champions: a Lens può superare Pavlidis e inseguire Del Piero

Quarantamila spettatori pronti a trasformare il Bollaert-Delelis in una bolgia, ma il Como non vuole fermare la propria corsa europea. La squadra di Cesc Fabregas affronta il Lens in una sfida delicata per la qualificazione ai playoff di Champions League, affidandosi soprattutto al momento straordinario di Tasos Douvikas. Il centravanti greco dovrebbe partire titolare nonostante il turnover e l'imminente appuntamento di campionato contro l'Inter. A Rotterdam era entrato soltanto nella ripresa, trovando il gol del momentaneo 2-3 contro il Feyenoord. Stavolta toccherà a lui guidare l'attacco fin dal primo minuto, con l'obiettivo di prolungare una striscia realizzativa che sta attirando l'attenzione anche fuori dall'Italia.

Douvikas sulle tracce di Del Piero: tre gol consecutivi in Champions

Il numero nove del Como è andato a segno contro Lipsia, Feyenoord e Manchester United, diventando il principale terminale offensivo del gioco di Fabregas. Un'altra rete gli permetterebbe di avvicinarsi a un precedente illustre: quello di Alessandro Del Piero, capace nell'autunno del 1995 di segnare nelle prime cinque partite disputate dalla Juventus al debutto assoluto in Champions League. Douvikas potrebbe inoltre superare il connazionale Vangelis Pavlidis, finora unico calciatore greco ad aver segnato in quattro gare consecutive nella competizione.

Il Como segna oltre tre gol a partita in Europa: Fabregas punta sul suo bomber

Il rendimento di Douvikas racconta anche l'identità offensiva costruita da Cesc Fabregas. Grazie alle giocate di Da Cunha, Nico Paz e Baturina, i lariani viaggiano a una media superiore ai tre gol a partita in Champions, contro gli 1,8 del campionato. Numeri che testimoniano la capacità del Como di esprimersi con coraggio anche sul palcoscenico europeo. A Lens serviranno personalità e concretezza per affrontare un ambiente particolarmente caldo e continuare a inseguire la qualificazione.