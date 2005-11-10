Kean o non Kean? Douvikas continua a segnare e il Como se lo tiene stretto fino al 2031

Il Como blinda Tasos Douvikas fino al 2031. L'attaccante greco, reduce dalla doppietta decisiva nella gara di sabato contro il Sassuolo, questo lunedì ha rinnovato il suo contratto con il club lariano, che lo ha valorizzato dopo il suo arrivo nel mercato invernale della stagione 2024-25 portandolo nell'élite dei cannonieri d'Europa. "Como 1907 è lieto di annunciare che l’attaccante Tasos Douvikas ha firmato un nuovo contratto con il club fino al 2031. Da quando è approdato sulle rive del Lago di Como nel mercato invernale della stagione 2024/25, Douvikas ha collezionato 68 presenze con la maglia BiancoBlu, mettendo a referto 27 gol e cinque assist in tutte le competizioni", si legge nel comunicato ufficiale dei biancoblù.

Il percorso di Douvikas col Como

Douvikas ha collezionato finora 68 presenze con la maglia del Como, mettendo a referto 27 gol e cinque assist in tutte le competizioni. Nella scorsa stagione ha realizzato 14 reti in Serie A, chiudendo come secondo miglior marcatore del campionato. In quella attuale ha inoltre segnato in tutte le prime tre giornate della League Phase di Champions League (3 reti), oltre a fare appunto ben 5 gol in campionato. Un messaggio diretto anche alla concorrenza interna, col nuovo acquisto Moise Kean ancora fermo a quota un assist e zero gol, complici ovviamente i problemi alla tibia.

Le parole dei protagonisti

"Tasos fin dal primo giorno a Como ha mostrato una grande mentalità e il risultato si è visto sul terreno di gioco. È un ragazzo sempre positivo, con tanta ambizione e cultura del lavoro. Siamo felici di poter annunciare il suo rinnovo", ha dichiarato mister Cesc Fabregas. "Sono molto felice di proseguire il mio percorso con il Como, mi sono trovato bene sin dai primi momenti e ho percepito subito l’ambizione del club. Sono cresciuto molto da quando sono arrivato grazie a mister Fàbregas e il suo staff, questo gruppo per me è come una grande famiglia. Voglio continuare ad aiutare la squadra dando il meglio di me", gli ha fatto eco l'ex Celta Vigo