Fantacalcio, gli 11 consigliati per la 9ª giornata
Luca Di Leonardo
Stasera l'anticipo della 9ª giornata alle 18:30 tra Sassuolo e Lazio che aprirà la giornata al fantacalcio.
Modulo 3-4-3
Gollini (Roma-Cagliari): 2 clean sheet in 3 gare con il Cagliari che ha segnato solo 6 gol in 8 gare e non segna da 2 giornate. Per il portiere giallorosso media voto 6.33, fantamedia 5.33.
Pavlovic (Milan-Bologna): 1 assist in stagione, solo un'insufficienza in 8 gare disputate. Contro il Bologna può portare il suo primo gol in campionato. Mediavoto 6.13, fantamedia 6.07
Tavares (Sassuolo-Lazio): ottimo inizio di stagione per l'esterno portoghese con 1 gol e 3 assist in 7 gare, mediavoto 6.57, fantamedia 7.43.
Gatti (Genoa-Juventus): potrebbe partire dal 1', ottimo rendimento per il centrale bianconero. 1 gol 1 assist in 2 presenze con una fantamedia 8.75.
Diouf (Venezia-Inter): non si ha certezza di titolarità ma si può schierare con copertura in panchina. 4 assist in stagione, miglior centrocampista per numero di assist.
Ekkelenkamp (Parma-Udinese): 3 gol e 1 assist in campionato, in flessione nelle ultime 2 gare in campionato ma a Parma può ritornare protagonista.
Mastantuono (Fiorentina-Atalanta): 3 gol in stagione, la scorsa giornata è stato uno dei migliori nella trasferta contro l'Inter. Trovategli un posto nel vostro centrocampo.
Politano (Monza-Napoli): 1 gol e 2 assist in 7 presenze, bella sfida con Birindelli sulla fascia. Non trova il gol dalla 3ª giornata.
Ghedjemis (Frosinone-Lecce): uno dei migliori nella trasferta di Bergamo dove ha realizzato 3 assist. Gli manca il primo gol in campionato, contro il Lecce può trovarlo.
Douvikas (Torino-Como): è diventata una certezza al fantacalcio. 5 gol in stagione e primo attaccante per tiri in porta a partita (2,88).
Krstovic (Fiorentina-Atalanta): schieratelo anche se non è certa la titolarità. Nelle ultime 3 gare ha realizzato 5 gol.