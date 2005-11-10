Como, Fabregas: "Douvikas si merita tutto, ecco perché è un attaccante top"

Cesc Fabregas, tecnico del Como, è intervenuto ai microfoni di DAZN a pochi minuti dalla sfida sul campo del Torino, valida per la nona giornata di Serie A:"Non so se la parola giusta è divertimento, però mi fido di tutti: ci sono stati degli infortuni e abbiamo dovuto provare anche gente fuori ruolo. Abbiamo un piano gara e dobbiamo portarlo fino alla fine".

Cosa si prova a scegliere ogni volta la miglior formazione?

"Un mal di testa costante, ho sempre un paio di dubbi fino a cinque minuti prima di dare la formazione, perché i ragazzi stanno giocando a un livello alto e devono continuare così".

Nico Paz cosa può aggiungere?

"Ovviamente, come tutti i giocatori di qualità possono aiutare. Dobbiamo trovare spazio per tutti, è una stagione speciale per noi con tante partite. Questo è un test che portiamo avanti, bisogna gestire il minutaggio e dare opportunità a tutti".

Douvikas è il suo capolavoro?

"Ci sono tanti, possiamo parlare di mille giocatori che hanno fatto bene. Per Tasos è tutto meritatissimo, per l'energia che porta alla squadra, sta crescendo. È un top perché vuole sempre migliorare il suo gioco".