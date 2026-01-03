Como, Fabregas: "Fa piacere vincere con un rigorino. Cessioni? Difficilissimo"

Non potevano non esserci domande sul mercato nella conferenza stampa post partita di Cesc Fabregas, che ha appena battuto 1-0 l'Udinese con il suo Como e risponde così a chi gli chiede se ci saranno delle uscite nel mercato di gennaio: "Difficilissimo ad oggi. Dobbiamo parlare con qualche giocatore, però non vedo nessuno andar via ora per questione numerica. Ci sono 17-18 giocatori che possono giocare".

Il rigore spezza una maledizione. Come l'ha vissuto?

"Alla fine si vede che fanno vincere punti i rigori. Si vince con un rigorino e fa piacere, questi sono punti e sono contento".

Come mai Baturina non è entrato e Nico Paz sì?

"I cambi dipendono dalla partita. La finalizzazione da parte nostra? Arriverà. Quando deve arrivare. Contro il Cagliari abbiamo avuto 75% di possesso ma che non arriva al gol, anche a Milano abbiamo perso, ma ora vedo una squadra che attacca meglio la profondità e che arriva alla conclusione. Però non si può comparare la squadra che ha giocato contro il Cagliari con quella vista oggi. La squadra continua a maturare, porta punti a casa e non si accontenta del pareggio. Vince anche in maniera sporca".

Clicca qui per leggere tutta la conferenza stampa di Cesc Fabregas.