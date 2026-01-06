Como, Fabregas: "Cerri andrà via. Butez sottovalutato, non ne vedo tanti come lui"

Cesc Fabregas non vuole guardare la classifica, che al momento vede il Como quarto in Serie A. Dopo aver già espresso il concetto a Sky, il tecnico dei lariani lo ribadisce in conferenza stampa, a margine del 3-0 di Como: “Penso solo alla nostra crescita, mi è piaciuto il fatto che la squadra sia stata matura e abbia trovato soluzioni per vincere, in un contesto difficile”.

Decisivi, in tal senso, gli ingressi di Caqueret e Vojovoda: “Non erano contenti nel partire dalla panchina, è giusto così. Ma poi hanno cambiato le cose: è quello che chiedo ai miei calciatori, anche se oggi abbiamo commesso qualche errore di troppo e concesso un rigore che poteva riaprire la partita. Sono cose che ho già visto con l’Udinese: non possiamo essere superficiali”.

Tra i protagonisti, con una doppietta, c’è ovviamente Tasos Douvikas: “Sono molto contento per lui”. L’attacco è un tema aperto, viste le assenze di Addai, Diao e Morata: “C’è Cerri, ma con il mercato aperto è destinato ad andare altrove. Ci inventeremo soluzioni, può anche giocare Nico Paz più avanti se serve: gennaio sarà un mese intenso e siamo corti”.

Nono clean sheet per Jean Butez: “Credo che sia sottovalutato, in giro non vedo tanti portieri come lui. È fondamentale anche in allenamento, ha la predisposizione del campione”.