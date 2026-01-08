TMW
Lazio, visite per Ratkov: l'attaccante serbo è arrivato nella clinica di Villa Mafalda
Petar Ratkov è appena arrivato nella clinica di Villa Mafalda, a Roma, per svolgere le visite mediche con la Lazio. Il classe 2003, proveniente dal Salisburgo, costerà circa 13 milioni di euro ai biancocelesti e avrà il compito di sostituire Valentin Castellanos nel reparto avanzato di Sarri.
Le parole di mister Sarri su Ratkov ieri dopo la Fiorentina
"Ratkov non lo conosco, non so che dire: imparerò a conoscerlo per poterlo sfruttare. È una scelta societaria, probabilmente loro lo conoscono meglio di me ma non è una polemica, solo una constatazione".
In calce le immagini dell'arrivo di Ratkov realizzate dall'inviato di TMW.
Altre notizie Serie A
Editoriale di Marco Conterio Il progetto di Comolli è chiaro e può cambiare il mercato di gennaio. Il prossimo passo della rivoluzione solo in estate. David, la gestione del club e di Spalletti: chapeau
Le più lette
Ora in radio
09:45A Tutta C live!
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
11:00Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile