Como, Fabregas: "Fossimo Inter, Milan o Juve non ci sarebbe tempo per godersi niente"

Cesc Fabregas va controcorrente e difende Alvaro Morata dopo le tante critiche ricevute in seguito al rigore fallito in Napoli-Como. Il tecnico è intervenuto in conferenza stampa prima del match contro il Cagliari e ha parlato così di lui: "A me è piaciuto. Contro Atalanta e Juve ha fatto una grande partita, non conta solo tenere palla ma difende la palla, anche in area. Ha quella voglia. Per quello che vogliamo fare è molto adatto. Io sono molto contento, sta crescendo, in un nuovo posto con nuovi compagni".

Ha fatto tanto discutere il suo discorso a proposito dei giorni liberi da dare ai giocatori.

"Quando puoi far vedere alla squadra che senza mollare, puoi scherzare senza perdere e tieni il focus per l'allenamento... è difficile. La vita va velocissima. L'altro giorno mio figlio ha fatto un gol. Sono momenti che ti devi godere. Fossimo Inter, Milan, Juve non ci sarebbe tempo per godersi niente, ma noi siamo diversi e facciamo le cose in maniera diversa. In alcuni momenti ti volti indietro e vedi dove sei ora... è importante. Pensiamo in maniera competitiva. Poi una cosa sicura nella vita è che tutti moriremo. E mi dispiacerebbe se a 60-70 anni non hai goduto niente. Mia moglie ad esempio mi rende una persona stabile. I 30 giocatori andati via dal Como, dimmene uno che sta facendo meglio di quello che ha fatto qua. Io ho fatto l'errore da giocatore. Non sempre il giardino del vicino è più verde del tuo. Io valorizzo il mio lavoro e mi godo 5 minuti in 2 settimane".

