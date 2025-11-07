Como, Fabregas: "Kempf ok, Goldaniga deve operarsi. Sergi Roberto torna dopo la sosta"

Cesc Fabregas, allenatore del Como, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Cagliari, parlando dei tre recenti esoneri in Serie A: ""Ho il mio pensiero, ho già detto quello che volevo dire. Il calcio è calcio. Il Genoa ha lavorato con Vieira molto bene e non può vincere una partita, poi arriva un nuovo allenatore e vince? Con un allenamento? Per cambiare? Non si può spiegare. Tudor? Arriva un altro allenatore e vince l'Udinese... non si può spiegare. Gente giovane magari fa fatica ad avere il ritmo alto, noi abbiamo perso 4 punti con due rossi. Difficile giudicare gli episodi comunque, io giudico l'allenatore dopo 38 partite".

Come stanno gli infortunati?

"Kempf a disposizione, può giocare. Si era gonfiata un po' la caviglia, ha recuperato molto bene, ha fatto una risonanza e sta bene. Può giocare con una fasciatura. Goldaniga deve fare un'operazione, l'anno scorso non ha giocato contro l'Inter ma prima è stato un soldato, ha giocato con un tendine sofferente. Ha fatto un trattamento in estate, ha provato ed è tornato, anche se non al 100%. Ora... l'ha visitato uno specialista, il consiglio era l'operazione perché c'era il rischio che il tendine si rompesse. Parlandoci tre giorni fa, a 32 anni se ti rompi il tendine la tua carriera è finita. Così abbiamo deciso tutti insieme di fare l'operazione, non ci sarà per 2 mesi-2 mesi e mezzo. A Dossena manca una settimana per allenarsi da solo, poi ha bisogno di un mese per tornare con noi. Sergi Roberto torna dopo la sosta".

