Como, Fabregas: "Giocheremo senza la punta di riferimento, ho imparato molto da Sarri"

Le parole di Cesc Fabregas, tecnco del Como, ai microfoni di DAZN prima della sfida contro la Lazio. "Oggi si gioca uguale, ma senza una punta di riferimento. La Lazio difende in maniera particolare, abbiamo solo un attaccante in questo momento e non abbiamo esterni. Trovare anche la scelta giusta per far riposare il giocatore che hanno giocato di più. Baturina a sinistra e Jesus Rodriguez a destra".

Come sta la squadra?

"Bene, siamo ragazzi giovani che vogliamo far bene. Sempre dico che loro sono la mia energia, provo ad essere la loro. Stanno arrivando Bologna, Milan ora Lazio, ci sono tante partite da giocare e siamo molto motivati. Penso che abbiamo una buona dinamica di gioco. Abbiamo perso giocando bene però. Oggi è un esame molto difficile, proviamo a fare tutto positivamente".

Come sarà ritrovare Sarri?

"E' stato un allenatore che ho apprezzato molto, per me quando ci sono questi allenatori c'è solo da imparare tante. E' sempre speciale, anche dal punto di vista dell'aspetto umano. Ho imparato tanto da lui".