Como, Fabregas: "Kaiki Bruno? Ne parliamo quando arriva. Posch voleva giocare"

"Io non voglio dire niente. Quando lui arriverà... se ne parlerà”. Cesc Fabregas, alla vigilia di Como-Torino, risponde così a chi gli chiede della trattativa per portare in Serie A il brasiliano Kaiki Bruno: “Per il momento non voglio parlare di giocatori che non sono qua. Se arriva il momento, mi metto qua mezz'ora a parlare di lui. Per il momento il mercato è aperto, siamo chi siamo, ma tutti molto focalizzati su quello che vogliamo fare. Magari per il futuro. Adesso invece solo se un giocatore è incredibilmente forte, altrimenti si pensa al futuro".

Dossena al Cagliari? E Posch via al Mainz?

“Dossena torna in un posto in cui sarà molto contento, dove ritroverà fiducia e si sentirà di nuovo calciatore. Posch? Abbiamo parlato 3 settimane fa, c'è un Mondiale da giocare e mi spiace... ti dà esperienza, conosce il tipo di calcio, era entrato molto bene in spogliatoio. Molto intelligente e applicato, può fare diversi ruoli. Però capisco che voglia giocare, c'è una posizione molto affollata. Lo ringrazio, lui anche sarà carico”.

La conferenza stampa di Cesc Fabregas