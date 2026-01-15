Como, Fabregas non si capacita: "700 passaggi contro 200... Non so proprio cosa dire ai miei"

Cesc Fabregas, allenatore del Como che ha perso 3-1 contro il Milan, ha parlato a Sky Sport al termine del match: "Mi piace parlare in maniera tranquilla dopo le partite, ma oggi è difficile. Come spiego ai ragazzi che abbiamo perso una gara così? Ci penserò stanotte e domattina parlerò con loro. La squadra ha fatto una buona gara, abbiamo provato tante cose belle ma alla fine hai perso 3-1. Significa che bisogna migliorare tante cose".

Che sensazioni prova dopo il match?

"A volte quando parlo vengo capito male. Ripeto, oggi è difficile per me analizzare, preferisco farlo fare agli altri. Oggi è molto difficile per me, normalmente sarebbe stata una partita da vincere perché dominata. Abbiamo fatto 700 passaggi e il Milan 200... Maignan ha fatto tante parate, poi Rabiot ha vinto la partita. Sono giocatori troppo forti, le individualità ti fanno vincere. Ma i miei hanno fatto un'ottima partita".

Cosa le è piaciuto di più?

"Abbiamo preparato una partita sapendo che la potevamo perdere con due cose: le loro individualità, e abbiamo pressato abbastanza bene, e il contropiede. Alla prima palla persa è arrivato il loro rigore. Solo con la Lazio ricordo una partita così dominante, ed era contro il Milan, una squadra che io guardavo alla tv da piccolo. Vado a casa con rabbia, ma devo essere lucido nel parlare coi ragazzi perché siamo giovani. Può succedere di perdere 3-4 palloni quando fai 750 passaggi, ma fa male se ti fanno 3 gol... Se avessimo fatto il secondo gol avremmo potuto vincere, ma il Milan con un grandissimo portiere e un grandissimo giocatore ha vinto la partita".