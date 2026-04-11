Como, Fabregas si sfoga: "Gente felice dopo lo 0-0 con l'Udinese? Lasciamoli parlare"

Stampa e opinione pubblica contro il Como? Cesc Fabregas non è d'accordo, almeno non pienamente, come ha cercato di spiegare oggi in conferenza stampa alla vigilia del super match contro l'Inter che potrebbe riservare punti importanti per il sogno Champions. "Non mi sembra. Io parlo con tanti, anche con gente di Coverciano. C'è tanta gente a cui piace quello che facciamo. Ci sono belle notizie sul giornale, dicono cose positive e alla fine ognuno ha la sua opinione. Non si può cambiare", l'opinione del tecnico spagnolo.

Ma la questione si è allargata allo 0-0 con l'Udinese nel lunedì di Pasquetta che ha frenato la corsa del Como per un posto nell'Europa che conta: "Gente contenta? Non sono qua, non sanno quello che vogliamo fare. E non possiamo farci nulla", ha precisato Fabregas. Riflettendo sull'immagine dipinta da alcuni media: "Le grandi squadre sono grandi squadre, noi il Como. L'anno scorso abbiamo finito a 49 punti, con un gap con le prime 6".

Questa stagione, tuttavia, c'è stato un netto miglioramento e non a caso il Como sta lottando contro realtà come Juventus e Roma per qualificarsi in Champions. E non solo: "A sette partite dalla fine abbiamo 6 punti in più, siamo in semifinale di Coppa Italia. Poi non possiamo dimenticare che siamo all'inizio di un percorso, nemmeno a metà. Lasciamo parlare la gente, non dobbiamo essere frustrati. Andiamo a letto convinti di quello che facciamo". Come a dire che le voci possono rimanere fuori, il Como pensa alla propria strada.