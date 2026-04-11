Juventus, Boga sul futuro: "Ancora non si sa, qui mi ha voluto Spalletti"

La Juventus si appresta ad affrontare l'Atalanta a Bergamo. Prima della sfida fra le fila dei bianconeri ha parlato ai microfoni di Sky Sport Jeremie Boga. Di seguito le sue dichiarazioni.

Si decide tanto per il quarto posto oggi e nelle prossime due gare?

"Sì, abbiamo tre belle partie da giocare, anzi direi sette. Oggi è molto importanttet per noi, faremo di tutto per vincere"

Hai giocato qui a Bergamo.

"È vero, un'esperienza un po' difficile per me, ma ricordo le cose buone vissute qui, oggi voglio vincere".

I meriti di Spalletti nel tuo ambientamento?

"Molti, mi ha voluto lui qui, mi ha dato molta fiducia dal primo giorno, in ogni partita faccio del mio meglio per ripagare questa fiducia".

Sul rinnovo di Spalletti?

"Lui lo meritava, sta facendo un bel lavoro e è anche una bella persona".

E sul tuo futuro invece?

"Sul mio non sappiamo ancora, gioco ogni partita al massimo e poi vediamo".