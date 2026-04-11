TMW Se neanche il tridente ti aiuta: momento più difficile dell'Allegri 2.0 al Milan. E sconfitta peggiore

Neanche il tridente aiuta Max Allegri, che subisce la peggior sconfitta in Serie A da quando è allenatore del Milan. E non ci stiamo riferendo soltanto a questo suo secondo corso, ma anche al primo: mai il Diavolo del livornese aveva perso con tre gol di scarto in campionato, e per un maniaco delle vittorie di misura e della tenuta difensiva questo deve avere un peso quasi insostenibile.

Milan-Udinese 0-3 è lo specchio dell’attuale crisi dei rossoneri, di una squadra incapace di far fruttare la supremazia territoriale, in difficoltà anche quando ha tenuto a lungo il pallone tra i propri piedi. Ai friulani è bastato chiudere la difesa, azzeccare qualche ripartenza anche grazie al solito, scatenato e ormai rinato Zaniolo, per avere la meglio e vincere addirittura con tre gol di scarto a San Siro.

Possiamo sostenerlo senza timori, è il momento di crisi peggiore di Max Allegri da allenatore del Milan nel suo corso 2.0. Una parabola discendente che ha visto una squadra raccogliere elogi trasversali nei primi mesi della stagione, forse anche per l’effetto sorpresa, fino a uno sgonfiamento generale e collettivo che ha portato a un presente in cui è tornata in dubbio persino la qualificazione Champions.