Juventus, Boga su Spalletti: "Mi ha dato fiducia dall'inizio, felice del suo rinnovo"
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L'attaccante della Juventus Jeremie Boga ha parlato ai microfoni di DAZN, prima della sfida esterna sul campo dell’Atalanta valevole per la 32^ giornata di Serie A.
L'allenatore cose vi ha trasmesso?
"Che è una partita molto importante. E' dura vincere qui, ma siamo la Juventus e meritiamo la Champions. Stasera la prima di 7 finali".
Il rinnovo di Spalletti?
"Dal primo giorno mi ha dato fiducia, sono contento per il suo rinnovo e lo merita. Bella persona".
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