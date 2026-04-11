Juventus, Boga su Spalletti: "Mi ha dato fiducia dall'inizio, felice del suo rinnovo"

L'attaccante della Juventus Jeremie Boga ha parlato ai microfoni di DAZN, prima della sfida esterna sul campo dell’Atalanta valevole per la 32^ giornata di Serie A.

L'allenatore cose vi ha trasmesso?

"Che è una partita molto importante. E' dura vincere qui, ma siamo la Juventus e meritiamo la Champions. Stasera la prima di 7 finali".

Il rinnovo di Spalletti?

"Dal primo giorno mi ha dato fiducia, sono contento per il suo rinnovo e lo merita. Bella persona".