Atalanta, Percassi sul rinnovo di Palladino: "Ne abbiamo parlato, è contento qui"

L'Atalanta si appresta ad affrontare la Juventus a Bergamo. Prima della sfida fra le fila dei bergamaschi ha parlato ai microfoni di Sky Sport l'amministratore delegato Luca Percassi. Di seguito le sue dichiarazioni.

Ci sono due scontri diretti che possono riaprire certi scenari?

"Ci teniamo molto al campionato, ovvio che con poche partite da qui alla fine ogni partita ha un peso specifico importante, la speranza è far bene".

Volete rinnovare Palladino come la Juve ha fatto con Spalletti?

"Con il mister abbiamo un ottimo rapporto, abbiamo già parlato ed è molto contento di essere qui all'Atalanta. Abbiamo avuto talmente tante partite che abbiamo posticipato i ragionamenti alle prossime settimane".

Il piazzamento europeo influirà il vostro mercato?

"Ovviamente la volontà della proprietà è di avere una squadra competitiva, cercheremo di ponderare ogni scelta con grande cautela, con l'obiettivo di avere una rosa molto competitiva, di fare le cose fatte bene, nonostante conosciamo le difficoltà. Il nostro ambiente ci permette di lavorare bene, ideale anche grazie alla nostra tifoseria, che stasera ha creato un'atmosfera unica".