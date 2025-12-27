Como, Fabregas: "Tre punti fondamentali, prestazione molto positiva"

Cesc Fabregas, tecnico del Como, ha commentato così la vittoria contro il Lecce ai microfoni di Dazn: "Prestazione molto positiva, con tanta qualità in campo. Abbiamo visto un potenziale importante della squadra, senza Morata, Addai, Diao, Goldaniga e pian piano ritroveremo altri calciatori. Nel primo tempo ci è mancata la concretezza, abbiamo creato tante occasioni ma dobbiamo fare uno step in più. Nella ripresa abbiamo sofferto un po' la loro palla lunga e tre-quattro calciatori piazzati, ma ci sta, perché questa è la Serie A d'alto livello. A inizio secondo tempo potevamo fare un paio di gol, poi abbiamo perso un po' di lucidità nella fase centrale; abbiamo ritrovato la strada e siamo arrivati a chiudere il match. A Lecce non tante squadre vinceranno, sono tre punti fondamentali per noi. Ci aspetta un gennaio molto denso di partite: è un inedito per noi, ma troveremo le forze per affrontarlo".

Su Nico Paz: "Alla gente piace il bel calcio. Ha fatto una buona partita, è un calciatore importante. A Roma non era al top, veniva da un'influenza ed è stata colpa mia. Sono contento della sua prestazione e di tutta la squadra".