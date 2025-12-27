Tutti pazzi per Stankovic: l'Inter resta vigile, ma occhio alle sirene da Premier e Bundes

L’Inter osserva con grande attenzione la crescita di Aleksander Stankovic in Belgio, dove sta vivendo una stagione da protagonista con la maglia del Club Bruges. A confermare il monitoraggio costante è stato lo stesso Cristian Chivu in conferenza stampa alla vigilia di Atalanta-Inter, sottolineando come le prestazioni del giovane centrocampista non siano affatto passate inosservate in casa nerazzurra.

Ceduto la scorsa estate, Stankovic resta infatti sotto il pieno controllo strategico dell’Inter, che si è garantita la possibilità di esercitare il contro-riscatto tra l’estate 2026 e quella 2027. Un’opzione tutt’altro che teorica, alla luce del rendimento mostrato in questa stagione e impreziosito anche dal gol di grande qualità segnato contro il Genk, che ha acceso ulteriormente i riflettori su di lui.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il talento classe 2005 ha attirato l’interesse di diversi top club europei. Dalla Premier League sono arrivati sondaggi concreti da Arsenal, Tottenham e Newcastle, mentre dalla Bundesliga si sono informate Borussia Dortmund e Bayer Leverkusen, società da sempre attente ai profili giovani e in forte crescita.

Formalmente, l’Inter non ha ancora preso una decisione definitiva sull’esercizio della recompra, fissata a 23 milioni per il 2026 e 25 milioni per il 2027. Tuttavia, appare difficile immaginare che il club nerazzurro lasci sfuggire un talento simile senza intervenire. Anzi, non è escluso uno scenario ancora più strategico: riportare Stankovic a Milano per poi monetizzare con una rivendita a cifre superiori. Un’ipotesi che conferma quanto il suo nome sia ormai diventato centrale nei piani futuri dell’Inter.