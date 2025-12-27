Palermo, Osti sul futuro di Brunori: "Se deciderà di andare lo asseconderemo"

Dopo il successo per 1-0 sul Padova il direttore sportivo del Palermo, Carlo Osti, ha parlato in conferenza stampa per analizzare questo 2025 che sta per andare in archivio. Ecco quanto evidenziato da TuttoPalermo:

“Volevo fare un primo bilancio di quello che è stato il girone d’andata anche se manca una partita. Quando abbiamo costruito questa squadra sapevamo che l’impronta sarebbe stata questa, le squadre di Inzaghi basano la propria forza sull’aspetto della fisicità nell’ambito della partita. Sono soddisfatto di quello che la squadra ha prodotto fino a oggi. Sono contento dei 33 punti, speriamo di andare a Mantova e giocare la nostra partita come sempre. Sono contento, si può sempre migliorare ma il compito di un allenatore è migliorare la rosa che ha. La squadra ha già la miglior difesa e il terzo miglior attacco, capire dove migliorarla non è facile. In questo campionato si gioca per 20 minuti ma poi la fisicità la fa da padrona. Vedremo come questa squadra riuscirà a ripartire.

Se Brunori deciderà di lasciare il club è chiaro che il Palermo lo accetterà e asseconderà la sua scelta. Sapevamo che sarebbe stata una squadra più fisica che tecnica. Io ritengo che la qualità migliore di un allenatore sia quella di riuscire a caratterizzare una squadra nel minor tempo possibile. Penso che Inzaghi ci abbia messo poco. Siamo contenti di averlo scelto, quest’arrivo ha creato un grande entusiasmo in città”.