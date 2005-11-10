Como, Douvikas: "Ho ricevuto due grandi assist. Sono felice, aiuto la mia squadra"
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Marta Bonfiglio
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Oggi alle 17:38Serie A
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24.10.2026 17:38Serie A
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Anastasios Douvikas, attaccante del Como, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la doppietta al Sassuolo. Le sue parole: "Abbiamo fatto meglio nella seconda metà di gioco, nel primo abbiamo fatto errori facili, poi abbiamo trovato le linee giuste e abbiamo segnato due gol".
Cinque gol in dieci giorni.
"Sono felice, aiuto la mia squadra. E' il mio lavoro, ho ricevuto due grandi assist".
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