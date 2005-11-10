Como, Douvikas: "Ho ricevuto due grandi assist. Sono felice, aiuto la mia squadra"

Anastasios Douvikas, attaccante del Como, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la doppietta al Sassuolo. Le sue parole: "Abbiamo fatto meglio nella seconda metà di gioco, nel primo abbiamo fatto errori facili, poi abbiamo trovato le linee giuste e abbiamo segnato due gol".

Cinque gol in dieci giorni.

"Sono felice, aiuto la mia squadra. E' il mio lavoro, ho ricevuto due grandi assist".