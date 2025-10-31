Como, i convocati di Fabregas per il Napoli: assenti i soliti Dossena e Sergi Roberto
Sono 26 i convocati di mister Cesc Fabregas per la partita in programma domani alle ore 18 contro il Napoli al Maradona, sfida valida per il decimo turno di campionato. Questi i calciatori a disposizione del Como:
Portieri: Butez, Vigorito, Cavlina.
Difensori: Kempf, Alex Valle, Goldaniga, Jacobo Ramon, Alberto Moreno, Posch, Smolcic, Vojvoda, Diego Carlos, Van Der Brempt.
Centrocampisti: Caqueret, Nico Paz, Baturina, Perrone, Da Cunha, Le Borgne.
Attaccanti: Morata, Douvikas, Jesus Rodriguez, Kuhn, Diao, Addai, Cerri.
