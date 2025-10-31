Napoli-Como, le probabili formazioni: ecco McTominay e Hojlund, chance per Morata

Le ultime dai campi e le probabili formazioni di Napoli-Como (Sabato 1 novembre, ore 18.00, arbitra Zufferli, diretta tv su DAZN):

Come arriva il Napoli

Antonio Conte studia nuovi aggiustamenti in vista del prossimo impegno in campionato del suo Napoli. Dopo la vittoria contro il Lecce, il tecnico azzurro prepara fino diversi cambi rispetto all’undici di partenza del “Via del Mare” consapevole che dovrà ancora fare a meno di Lobotka, Meret e, ovviamente, di De Bruyne e Lukaku. Spazio al 4-3-3 con Milinkovic-Savic tra i pali, con Di Lorenzo a destra e Spinazzola che torna sulla corsia di sinistra mentre al centro possibile rientro di Rrahmani (ma attenzione a Juan Jesus) con Buongiorno. In mezzo al campo è pronto a riprendersi una maglia da titolare McTominay, che andrà a completare il reparto con Gilmour (a cui è affidata la cabina di regia) e Anguissa che vuol proseguire il suo Magic moment. In avanti rientra dal primo minuto a Hojlund, con Politano a destra e David Neres. (da Napoli, Arturo Minervini)

Come arriva il Como

Arriva la trasferta della verità per il Como, per capire se si tratti davvero di una "finta big". Al Maradona contro il Napoli, Fabregas avrà tutti gli esterni a disposizione e una varietà di scelta importante. In difesa di Butez, Kempf ritrova il posto da titolare (Ramon in svantaggio) al fianco di Diego Carlos, sui binari laterali Moreno a sinistra mentre il ballottaggio Vojvoda-Smolcic dovrebbe vincerlo il kosovaro. In mediana Perrone recupera e si apposta accanto a capitan Da Cunha, Kuhn confermato alto a destra e Nico Paz punto fermo sulla trequarti. A sinistra il grande grattacapo: Jesus Rodriguez dovrebbe scalzare Diao dal 1', occhio però al jolly variabile Caqueret. Chiude l'attacco con Alvaro Morata, ancora in cerca del suo primo gol. (da Como, Yvonne Alessandro)