Como, i convocati di Fabregas per la gara col Cagliari: torna Kempf, fuori l'infortunato Addai

© foto di www.imagephotoagency.it
Giacomo Iacobellis
Oggi alle 19:15Serie A
Giacomo Iacobellis

Sono 25 i convocati del Como per la gara di domani contro il Cagliari, valida per il 28° turno di Serie A. Sono tutti a disposizione eccetto Addai (fuori per il resto della stagione), torna Kempf dopo il turno di stop per il problema all’anca. Di seguito l'elenco completo dei lariani di mister Cesc Fabregas:

Portieri: Butez, Tornqvist, Vigorito, Cavlina.
Difensori: Kempf, Alex Valle, Goldaniga, Jacobo Ramon, Alberto Moreno, Smolcic, Vojvoda, Diego Carlos, Van Der Brempt.
Centrocampisti: Caqueret, Sergi Roberto, Nico Paz, Lahdo, Baturina, Perrone, Da Cunha.
Attaccanti: Morata, Douvikas, Jesus Rodriguez, Kuhn, Diao.

Editoriale di Marco Conterio Immagine box laterale di Marco Conterio Gattuso si gioca futuro e credibilità con le scelte e con la preconvocazione di Verratti e Chiesa. Quella su Bastoni è la più giusta, un'esclusione è difficile da capire. Palestra e i giovani: quando il nuovo ciclo?
