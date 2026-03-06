Como, i convocati di Fabregas per la gara col Cagliari: torna Kempf, fuori l'infortunato Addai
Sono 25 i convocati del Como per la gara di domani contro il Cagliari, valida per il 28° turno di Serie A. Sono tutti a disposizione eccetto Addai (fuori per il resto della stagione), torna Kempf dopo il turno di stop per il problema all’anca. Di seguito l'elenco completo dei lariani di mister Cesc Fabregas:
Portieri: Butez, Tornqvist, Vigorito, Cavlina.
Difensori: Kempf, Alex Valle, Goldaniga, Jacobo Ramon, Alberto Moreno, Smolcic, Vojvoda, Diego Carlos, Van Der Brempt.
Centrocampisti: Caqueret, Sergi Roberto, Nico Paz, Lahdo, Baturina, Perrone, Da Cunha.
Attaccanti: Morata, Douvikas, Jesus Rodriguez, Kuhn, Diao.
