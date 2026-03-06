Cagliari-Como, le probabili formazioni: Jesus Rodriguez ritrova la maglia da titolare

Le ultime dai campi e le probabili formazioni di Cagliari-Como (Sabato 7 marzo, ore 15.00, arbitra Marinelli, diretta tv su DAZN):

Come arriva il Cagliari

Se da una parte il recupero completo di Folorunsho fa sorridere mister Fabio Pisacane, dall'altra parte l'allenatore del Cagliari deve continuare a fare i conti con le tante assenze che decimano la sua rosa: Belotti, Borrelli, Deiola, Felici, Gaetano e Mazzitelli restano ancora ai box, e a loro si aggiunge anche Mina per un affaticamento muscolare. La formazione che scenderà in campo contro i lariani, sembrerebbe rispecchiare il 3-4-1-2. Caprile in porta; la difesa potrebbe vedere impiegati Zé Pedro, Dossena e Rodriguez. A centrocampo Palestra, Adopo, Sulemana, Obert, supportati sulla trequarti da Folorunsho. Coppia d'attacco Kilicsoy-Esposito. (da Cagliari, Elena Accardi)

Come arriva il Como

L’Inter è passata, il Como ora rimette la testa sul campionato, con il sogno Europa ancora a portata. C’è la trasferta di Cagliari e Fabregas dovrebbe tornare ad impiegare una punta. Non Morata, ma Douvikas, perché è tempo di certezze. Jesus Rodriguez ritrova la maglia da titolare (occhio però alla variabile Baturina), Nico Paz confermatissimo con Vojvoda a destra. A scendere, Perrone solito intoccabile e Da Cunha al suo fianco, anche se Caqueret scalpita. In difesa invece Ramon l’eletto dall’inizio insieme a Kempf, Smolcic (anche se Van der Brempt lo insidia) e Moreno a chiudere le corsie laterali. Butez la garanzia tra i pali. (da Como, Yvonne Alessandro)