Como in vantaggio a Lecce: Nico Paz la sblocca e fa infuriare i salentini. Espulso Di Francesco
Como in vantaggio a Lecce. Grande giocata del numero 10 Nico Paz, che manda a vuoto Ramadani, forse anche con un fallo (grandi proteste dei giallorossi), si gira e conclude con violenza in porta: la sfera sbatte sulla spalla di Tiago Gabriel e sorprende Falcone per lo 0-1 al 20'. Espulso per proteste mister Eusebio Di Francesco.
