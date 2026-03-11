Spinazzola: "Favorite Champions? Roma e Juve superiori, ma il Como metterà in difficoltà tutti"

"Le favorite per la Champions League? È veramente difficile. Come organico Roma e Juve sono superiori, ma la Roma ha l’incognita Europa e ha più partite. Parla così l'esterno del Napoli, Leonardo Spinazzola, in una lunga intervista a Canale 21: "Non si sa mai, poi hanno ancora degli scontri diretti. Secondo me sarà una lotta serratissima fino alla fine. Anche questo è il bello del campionato, ci sono rose veramente forti. Il Como penso che abbia il gioco più bello e fluido del nostro campionato, quindi metterà in grande difficoltà tutti".

Sul VAR e gli errori arbitrali

"Giocatori o ex allenatori al Var sarebbe un vantaggio, perché sanno le dinamiche del calcio, io non posso vedere un difensore che salta con le braccia attaccate al corpo, è una follia. Non è dinamica, fisica. Va a discapito del nostro fisico, siamo tutti scoordinati senza braccia. Il tocco di mano ad un centimetro tra attaccante e difensore per me quella è una follia incredibile, il regolamento va rivisito. Era molto meglio prima, quando il fallo di mano magari il difensore lo cercava o aveva il braccio alto a 5-7 metri. Questo di oggi è una cosa folle per me. Io ripeto che la responsabilità può prendersela di più l’arbitro di campo, lui deve decidere ed il VAR deve essere un aiuto. A volte sembra che il VAR arbitri la partita".

Il futuro di Spinazzola.

"Restare a lungo? Sì, io lo spero ma i matrimoni si fanno sempre in due, vediamo".