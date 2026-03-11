Chi sono i Paperoni della Serie A: gli Hartono del Como senza rivali, poi Friedkin e Saputo

Il connubio tra grande finanza e calcio italiano si conferma solidissimo nell'annuale classifica Forbes 2026. I palcoscenici della Serie A non sono solo terreni di gioco, ma asset strategici per alcuni degli uomini più ricchi del pianeta. In cima alla piramide della Serie A regna ancora il Como: i fratelli Hartono si confermano i proprietari più facoltosi d'Italia con un patrimonio aggregato che sfiora quasi i 40 miliardi di dollari. Al 139° posto tra i più ricchi al mondo.

La geografia dei più grandi capitali poi si sposta verso coordinate note alla Capitale, con Dan Friedkin proprietario della Roma e un patrimonio di 11,4 miliardi di dollari (279° posto nella classifica globale), mentre sul terzo gradino del podio c’è la famiglia Saputo di Joey, proprietario del Bologna, con un patrimonio di 6,4 miliardi di dollari che vale la 653esima posizione. Davanti alla famiglia Commisso, dopo la scomparsa di Rocco, alla guida della Fiorentina con un patrimonio di 5,6 miliardi (749° posto in classifica).

Nell'elenco dei facoltosi proprietari di club in Serie A, logicamente troviamo anche John Elkann (amministratore delegato di Exor, la holding della famiglia Agnelli-Elkann che controlla anche la Juventus) con un patrimonio di 2,5 miliardi e la 1676ª posizione e Antonio Percassi dell'Atalanta (patrimonio di 1,3 miliardi) in 2858ª posizione. Sfilando via per Gerry Cardinale (Milan, 1,8 miliardi per la 2274ª posizione) e l’altra sponda del Naviglio Oaktree Howard Marks (Inter, 2,2 miliardi per la 1919ª posizione).

Di seguito, la lista completa dei proprietari più ricchi tra i club di Serie A:

Robert Hartono, 19,6 miliardi (139° posto tra i più ricchi al mondo) – Como;

Michael Hartono, 18,9 miliardi (149°) – Como;

Dan Friedkin, 11,4 miliardi (279°) – Roma;

Famiglia Saputo, 6,4 miliardi (653°) – Bologna;

Famiglia Commisso, 5,6 miliardi (749°) – Fiorentina;

Renzo Rosso, 4,5 miliardi (954°) – Vicenza;

John Elkann, 2,5 miliardi (1676°) – Juventus;

Howard Marks, 2,2 miliardi (1913°) – Inter;

Giovanni Arvedi, 1,9 miliardi (2177°) – Cremonese;

Gerry Cardinale, 1,8 miliardi (2274°) – Milan;

Antonio Percassi, 1,3 miliardi (2858°) – Atalanta;

Marco e Veronica Squinzi e Simona Giorgetta, 1,2 miliardi ciascuno (3017°) – Sassuolo;

Danilo Iervolino, 1,2 miliardi (3017°) – Salernitana.

In terre straniere, fuori dai confini nazionali, invece le società di calcio più benestanti:

Bernard Arnault e famiglia, 171 miliardi di dollari (7° posto tra i più ricchi al mondo): Paris FC;

Carlos Slim e famiglia, 125 miliardi (16°): azionista del Real Oviedo;

Mark Mateschitz, 45,8 miliardi (43°): RB Lipsia;

Idan Ofer, 34,6 miliardi (61°): Familicao FC (calcio);

François Pinault, 29,5 miliardi (81°): Stade Rennais;

David Tepper, 23,7 miliardi (109°): Charlotte Fc;

Stanley Kroenke, 22,2 miliardi (114°): Arsenal;

Philip Anschutz, 19,4 miliardi (141°): LA Galaxy;

James Ratcliffe, 18,4 miliardi (153°): Nizza, Losanna e Manchester United;

Anders Holch Povlsen, 16,9 miliardi (171°): FC Midtjylland;;

Todd Boehly, 9,3 miliardi (372°) – Chelsea;

Evangelos Marinakis, 7 miliardi (567°): Olympiacos e Nottingham Forest;

Dmitry Rybolovlev, 6,7 miliardi (612°) – AS Monaco;

Florentino Perez, 6,3 miliardi (664°) – Real Madrid;

John Henry, 5,7 miliardi (730°) – Liverpool;

Ricardo Salinas Pliego, 3,7 miliardi (1163°) – Mazatlán F.C. (Messico);

Peter Lim, 2 miliardi (2052°) – Valencia.