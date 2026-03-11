Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondialimondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Chi sono i Paperoni della Serie A: gli Hartono del Como senza rivali, poi Friedkin e Saputo

Chi sono i Paperoni della Serie A: gli Hartono del Como senza rivali, poi Friedkin e Saputo TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Yvonne Alessandro
Oggi alle 21:19Serie A
Yvonne Alessandro

Il connubio tra grande finanza e calcio italiano si conferma solidissimo nell'annuale classifica Forbes 2026. I palcoscenici della Serie A non sono solo terreni di gioco, ma asset strategici per alcuni degli uomini più ricchi del pianeta. In cima alla piramide della Serie A regna ancora il Como: i fratelli Hartono si confermano i proprietari più facoltosi d'Italia con un patrimonio aggregato che sfiora quasi i 40 miliardi di dollari. Al 139° posto tra i più ricchi al mondo.

La geografia dei più grandi capitali poi si sposta verso coordinate note alla Capitale, con Dan Friedkin proprietario della Roma e un patrimonio di 11,4 miliardi di dollari (279° posto nella classifica globale), mentre sul terzo gradino del podio c’è la famiglia Saputo di Joey, proprietario del Bologna, con un patrimonio di 6,4 miliardi di dollari che vale la 653esima posizione. Davanti alla famiglia Commisso, dopo la scomparsa di Rocco, alla guida della Fiorentina con un patrimonio di 5,6 miliardi (749° posto in classifica).

Nell'elenco dei facoltosi proprietari di club in Serie A, logicamente troviamo anche John Elkann (amministratore delegato di Exor, la holding della famiglia Agnelli-Elkann che controlla anche la Juventus) con un patrimonio di 2,5 miliardi e la 1676ª posizione e Antonio Percassi dell'Atalanta (patrimonio di 1,3 miliardi) in 2858ª posizione. Sfilando via per Gerry Cardinale (Milan, 1,8 miliardi per la 2274ª posizione) e l’altra sponda del Naviglio Oaktree Howard Marks (Inter, 2,2 miliardi per la 1919ª posizione).

Di seguito, la lista completa dei proprietari più ricchi tra i club di Serie A:

Robert Hartono, 19,6 miliardi (139° posto tra i più ricchi al mondo) – Como;
Michael Hartono, 18,9 miliardi (149°) – Como;
Dan Friedkin, 11,4 miliardi (279°) – Roma;
Famiglia Saputo, 6,4 miliardi (653°) – Bologna;
Famiglia Commisso, 5,6 miliardi (749°) – Fiorentina;
Renzo Rosso, 4,5 miliardi (954°) – Vicenza;
John Elkann, 2,5 miliardi (1676°) – Juventus;
Howard Marks, 2,2 miliardi (1913°) – Inter;
Giovanni Arvedi, 1,9 miliardi (2177°) – Cremonese;
Gerry Cardinale, 1,8 miliardi (2274°) – Milan;
Antonio Percassi, 1,3 miliardi (2858°) – Atalanta;
Marco e Veronica Squinzi e Simona Giorgetta, 1,2 miliardi ciascuno (3017°) – Sassuolo;
Danilo Iervolino, 1,2 miliardi (3017°) – Salernitana.

In terre straniere, fuori dai confini nazionali, invece le società di calcio più benestanti:

Bernard Arnault e famiglia, 171 miliardi di dollari (7° posto tra i più ricchi al mondo): Paris FC;
Carlos Slim e famiglia, 125 miliardi (16°): azionista del Real Oviedo;
Mark Mateschitz, 45,8 miliardi (43°): RB Lipsia;
Idan Ofer, 34,6 miliardi (61°): Familicao FC (calcio);
François Pinault, 29,5 miliardi (81°): Stade Rennais;
David Tepper, 23,7 miliardi (109°): Charlotte Fc;
Stanley Kroenke, 22,2 miliardi (114°): Arsenal;
Philip Anschutz, 19,4 miliardi (141°): LA Galaxy;
James Ratcliffe, 18,4 miliardi (153°): Nizza, Losanna e Manchester United;
Anders Holch Povlsen, 16,9 miliardi (171°): FC Midtjylland;;
Todd Boehly, 9,3 miliardi (372°) – Chelsea;
Evangelos Marinakis, 7 miliardi (567°): Olympiacos e Nottingham Forest;
Dmitry Rybolovlev, 6,7 miliardi (612°) – AS Monaco;
Florentino Perez, 6,3 miliardi (664°) – Real Madrid;
John Henry, 5,7 miliardi (730°) – Liverpool;
Ricardo Salinas Pliego, 3,7 miliardi (1163°) – Mazatlán F.C. (Messico);
Peter Lim, 2 miliardi (2052°) – Valencia.

Articoli correlati
Como in Europa? Ma il Sinigaglia non è a norma UEFA: la Curva il grattacapo più grande... Como in Europa? Ma il Sinigaglia non è a norma UEFA: la Curva il grattacapo più grande
Como, nessuna paura per Diao: le sensazioni verso la Roma. E come sta Perrone Como, nessuna paura per Diao: le sensazioni verso la Roma. E come sta Perrone
Sergi Roberto vuole restare al Como, ma non c'è ancora il rinnovo: la situazione... Sergi Roberto vuole restare al Como, ma non c'è ancora il rinnovo: la situazione
Altre notizie Serie A
Dalla Spagna sono sicuri: l'Atletico segue da vicino Gila, ma un'italiana è in vantaggio... Dalla Spagna sono sicuri: l'Atletico segue da vicino Gila, ma un'italiana è in vantaggio
Napoli, Gutierrez: "Che emozione il gol con la Fiorentina. Lecce? Vogliamo vincere"... Napoli, Gutierrez: "Che emozione il gol con la Fiorentina. Lecce? Vogliamo vincere"
Gasperini e Svilar alla vigilia di Europa League, pari fra Bayer e Arsenal: le top... Gasperini e Svilar alla vigilia di Europa League, pari fra Bayer e Arsenal: le top news delle 22
La Cenerentola di Champions si diverte: super Bodo Glimt, Sporting sotto 0-2 al 45'... La Cenerentola di Champions si diverte: super Bodo Glimt, Sporting sotto 0-2 al 45'
Calcio spettacolo al Parco dei Principi: PSG avanti sul Chelsea all'intervallo, 2-1... Calcio spettacolo al Parco dei Principi: PSG avanti sul Chelsea all'intervallo, 2-1
Un, dos, tres: Valverde è uno spettacolo, il Real domina il Manchester City nei primi... Un, dos, tres: Valverde è uno spettacolo, il Real domina il Manchester City nei primi 45'
Napoli, senti Rastelli: "Alisson un capolavoro del mercato, è un giocatore che fa... Napoli, senti Rastelli: "Alisson un capolavoro del mercato, è un giocatore che fa la differenza"
Benvenuti al Federico Valverde show: tripletta dell'uruguaiano, Manchester City al... Benvenuti al Federico Valverde show: tripletta dell'uruguaiano, Manchester City al tappeto
Editoriale di Fabrizio Biasin Immagine box laterale di Fabrizio Biasin Milan: il lavoro di Allegri (e l’opzione Real). Inter, la memoria corta sui nerazzurri di Chivu. Juve, Spalletti e l’importanza del rinnovo. De Rossi, il Var e la lezione del Bayern
Le più lette
1 Il Bayern dilaga con l'Atalanta, Kimmich: "Mai visto tifosi incitare così sul 6-1"
2 Milan: il lavoro di Allegri (e l’opzione Real). Inter, la memoria corta sui nerazzurri di Chivu. Juve, Spalletti e l’importanza del rinnovo. De Rossi, il Var e la lezione del Bayern
3 Roma, Paulo Dybala a un passo dall'addio. Rinnovo praticamente impossibile
4 Olise è costato al Bayern 'solo' 52 milioni. Kramer: "È il miglior acquisto degli ultimi 10 anni"
5 Juventus, servono 25 milioni entro giugno. Gatti il primo indiziato alla cessione
Ora in radio
Repliche 19:05Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Kinsky rompe il silenzio: "Dal sogno all'incubo fino a sognare di nuovo"
Immagine top news n.1 Roma, Svilar: "Vincere l'Europa League? Intanto proveremo a passare questo turno"
Immagine top news n.2 Roma, Gasperini: "In attacco siamo in emergenza. Con Pellegrini non parliamo di futuro"
Immagine top news n.3 Niente da fare per Verratti: dolore al ginocchio, Gattuso costretto a rinunciare all'ex PSG
Immagine top news n.4 Sarà derby fra Inter e Milan anche sul calciomercato: l'obiettivo comune per l'estate è Mario Gila
Immagine top news n.5 L'Iran si ritira dai Mondiali. Cosa dicono le regole FIFA sulla sostituzione
Immagine top news n.6 L'Inter ritrova Thuram: oggi ha lavorato in gruppo. Ancora personalizzato per Bastoni
Immagine top news n.7 Iran, il ministro dello Sport annuncia: "Zero possibilità di partecipare ai Mondiali negli USA"
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano E' iniziata l'era di Kompany: un figlio di Guardiola, al Bayern dopo una retrocessione Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Perché adesso la Juventus ha deciso di rinnovare Dusan Vlahovic
Immagine news podcast n.2 Davide Nicola che rischia, il mercato fa flop: che cosa è successo alla Cremonese?
Immagine news podcast n.3 Sarà l'ultimo derby con l'Inter per molti di questo ciclo nerazzurro
Immagine news podcast n.4 Allegri e il futuro al Milan? In estate aspettatevi dei cambiamenti nella dirigenza
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Lamazza: "Cavese, complimenti a Ds, mister, squadra per aver tenuto sempre nervi saldi"
Immagine news Altre Notizie n.2 Champions League, chi ha fatto la figura peggiore tra le italiane? Il parere degli ospiti
Immagine news Altre Notizie n.3 Mangone: "Bologna-Roma sarà grande sfida. Gasp non penserà al Como"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Napoli, Gutierrez: "Che emozione il gol con la Fiorentina. Lecce? Vogliamo vincere"
Immagine news Serie A n.2 Gasperini e Svilar alla vigilia di Europa League, pari fra Bayer e Arsenal: le top news delle 22
Immagine news Serie A n.3 La Cenerentola di Champions si diverte: super Bodo Glimt, Sporting sotto 0-2 al 45'
Immagine news Serie A n.4 Calcio spettacolo al Parco dei Principi: PSG avanti sul Chelsea all'intervallo, 2-1
Immagine news Serie A n.5 Un, dos, tres: Valverde è uno spettacolo, il Real domina il Manchester City nei primi 45'
Immagine news Serie A n.6 Napoli, senti Rastelli: "Alisson un capolavoro del mercato, è un giocatore che fa la differenza"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Sampdoria, testa al Venezia con un occhio all'infermeria. Ma torna in gruppo Conti
Immagine news Serie B n.2 Non solo il nuovo allenatore. In casa Empoli c'è anche un rinnovo: Shpendi prolunga fino al 2029
Immagine news Serie B n.3 Busio dopo il rinnovo: "Felice di poter continuare questo percorso con il Venezia"
Immagine news Serie B n.4 Padova, Fusi chiama alla concentrazione: "Certo che torneremo a portare a casa dei punti"
Immagine news Serie B n.5 Rinnovo a centrocampo per il Venezia. Busio prolunga fino al 30 giugno 2028
Immagine news Serie B n.6 Il saluto di Foti: "Forza Samp, spingi verso la salvezza in queste nove finali"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Lamazza: "Cavese, complimenti a Ds, mister, squadra per aver tenuto sempre nervi saldi"
Immagine news Serie C n.2 Dai 12 clean sheet ai 13 risultati utili consecutivi. Drago: "Lumezzane, prendiamoci i playoff"
Immagine news Serie C n.3 La Pergolettese blinda Jaouhari: il centrocampista ha prolungato fino al 30 giugno 2028
Immagine news Serie C n.4 Benevento verso la Serie B. Mastella: "Durante i miei mandati ho portato fortuna"
Immagine news Serie C n.5 Ascoli, gli allenatori delle giovanili fanno scuola: tre giorni in Grecia con l'Olympic
Immagine news Serie C n.6 Novara, la trappola della "pareggite": perché Dossena sta correndo verso un record pericoloso
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Fiorentina-Rakow, viola favoriti nonostante il turnover
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Bologna-Roma, occhio ai precedenti: Gasperini spesso in difficoltà contro Italiano
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Real Madrid-Manchester City, spettacolo assicurato al Bernabeu
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Fiorentina Femminile, Pinones-Arce: "Coppa Italia? Con la Juventus è ancora tutto aperto"
Immagine news Calcio femminile n.2 Juventus Women, Canzi: "Coppa Italia obiettivo stagionale, vogliamo arrivare in finale"
Immagine news Calcio femminile n.3 Coppa Italia Women, il risultato della semifinale di andata: la Juve batte la Fiorentina 2-0
Immagine news Calcio femminile n.4 Inter Women, c'è la Coppa Italia. Glionna: "Contro la Roma cercheremo maggior concretezza"
Immagine news Calcio femminile n.5 Roma Femminile alla vigilia della semifinale di Coppa. Rossettini: "Altra gara da vincere"
Immagine news Calcio femminile n.6 Italia U17, al via il Round 2 di qualificazione all'Europeo: le convocate del tecnico Leandri
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.166 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Lo Monaco ricorda Orazio Russo: "Era il Catania. Un lottatore e un figlio per me" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Sei gol del Bayern all’unica squadra italiana in Champions: fallimento calcio italiano?