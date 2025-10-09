Tresoldi: "Il mio idolo è Pippo Inzaghi. La Nazionale? Ci sono tanti attaccanti forti"

L’attaccante del Brugge Nicolò Tresoldi ha parlato ai taccuini dell'edizione veneziana de Il Gazzettino della sua esperienza nelle nazionali giovanili tedesche: "Mi trovo molto bene e sono soddisfatto - ha esordito -. La Nazionale maggiore è un obiettivo".

Il giocatore con la doppia cittadinanza non si è chiesto come mai dall’Italia non lo hanno mai cercato, nonostante il ct Gattuso (parlando in conferenza stampa anche di Ahanor) ha dichiarato: "Li ho visti bene. Possono avere la possibilità di vestire la maglia azzurra, ne stiamo parlando col presidente e con Buffon. Ci stiamo lavorando, vediamo se si può fare qualcosa". "In Nazionale c’erano e ci sono attaccanti forti - prosegue la punta -. La concorrenza è altissima. In caso di scelta definitiva? Visto che mia mamma è argentina ho pure la possibilità di giocare per l’Albiceleste, ma una decisione non l’ho presa".

Il ragazzo tifa Milan: "Per il Milan ho iniziato a giocare ed è il mio sogno più grande, però so che devo migliorare e raggiungere livelli alti per essere pronto. Il Brugge ha ottimi rapporto con il Milan? Sì, però sono concentrato e fiero di giocare qui. Il mio idolo è sempre stato Pippo Inzaghi, poi crescendo mi sono ispirato a Suarez e adesso guardo tutte le partite di Lewandowski, cercando di rubare il più possibile da lui